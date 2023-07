Tosse: saiba o que causa, como parar e quando é preocupante

A tosse é um desconforto apresentado frequentemente nas pessoas, podendo surgir várias vezes ao ano no mesmo organismo. Este sintoma pode surgir nas formas: seca (não produtiva) ou produtiva, com expectoração de sangue ou muco (conhecido popularmente como catarro). Sendo consequência de um processo inflamativo, a tosse pode ter diferentes causas, com tratamentos específicos conforme a maneira que se apresenta no indivíduo.

VEJA MAIS

O que causa a tosse?

O ato de tossir, também caracterizado como um reflexo de proteção do aparelho respiratório, impede que partículas estranhas, secreções, alimentos ou germes adentrem as vias aéreas, que começam nas cavidades nasais e se estendem até os alvéolos.

Este reflexo do organismo pode ser causado por variados motivos, como alergias a alimentos, substâncias ou medicamentos; gripes; irritações na garganta; mudança de ambiente ou cidade. Em casos mais graves, é um indicativo para tuberculose, problemas cardíacos, asma e pneumonia. Veja outros fatores e doenças que causam tosse:

Rinite alérgica;

Faringites agudas irritativas, virais, bacterianas ou fúngicas;

Amigdalites virais ou bacterianas;

Laringites irritativas, virais ou bacterianas;

Traqueítes ou laringotraqueítes virais ou bacterianas;

Embolia pulmonar;

Inibidores da ECA (medicamentos usados para controlar a pressão arterial);

Rinossinusite alérgica (inflamação do nariz e dos seios nasais);

Doença pulmonar obstrutiva crônica (enfisema ou bronquite crônica);

Tabagismo;

Exposição à fumaça do cigarro;

Doença do refluxo gastroesofágico;

Doenças pulmonares, como bronquiectasia, doença pulmonar intersticial ou tumores;

Sinusite levando a gotejamento pós-nasal.

Como parar de tossir?

Antes de agir para aliviar o sintoma, é necessário saber o que pode estar causando a tosse, encontrada nas formas seca ou produtiva no organismo. Além disso, em casos de expelir secreções ao tossir, é essencial informar ao médico qual a coloração e a frequência do conteúdo visto nos tons: claro, amarelado, esverdeado ou apresentar estrias de sangue.

Em casa, algumas medidas podem ser eficazes e ajudam a aliviar a tosse durante o tratamento, após o diagnóstico correto com o médico. Saiba como parar de tossir:

Beba bastante água para manter a garganta hidratada;

Em ambientes secos, utilize umidificadores de ambiente e priorize lugares ventilados;

Consuma alimentos macios e leves;

Faça gargarejos com água morna e sal;

Use os medicamentos listados pelo especialista de maneira correta e no tempo determinado;

Use xaropes.

Quando a tosse é preocupante?

A pessoa que apresenta tosse deve procurar um posto de saúde ou hospital nas seguintes situações:

Quando a tosse for persistente por mais de três semanas;

Quando a medicação não alivia o sintoma;

Quando a tosse é recorrente, indo e voltando em um curto período;

Quando o muco expectorado apresenta manchas de sangue;

Quando a tosse atrapalhe as atividades do cotidiano, podendo provocar falta de ar ou perda de peso;

Quando o indivíduo apresentar febre alta quando estiver com tosse.

(*Juliana Maia, estagiária sob supervisão de Vanessa Pinheiro, editora web de OLiberal.com)