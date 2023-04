Raio-x revela que paciente tem o tórax repleto de ovos de parasita

Um médico residente Vitor Borin de Souza, que trabalha no Hospital das Clínicas de Botucatu, compartilhou nas redes sociais uma imagem de raio-x de um paciente com um quadro de cisticercose, uma doença parasitária causada pela ingestão dos ovos da tênia, um verme parasita que pode atingir até 8 metros de comprimento e causar perturbações digestivas e nervosas.

De acordo com o médico, o paciente apresentava tosse constante havia dois meses, quando o exame foi solicitado. Os ovos de tênia encontrados no tórax do paciente já estavam mortos e calcificados, ou seja, não apresentavam risco à sua saúde.

Em uma postagem feita no último domingo (16) no Twitter, Vitor Borin explicou que, por estarem calcificadas, as lesões não são cisticercos viáveis. "Se não causar nenhum desconforto, vida que segue".

A cisticercose é uma doença transmitida pelo contato com fezes humanas infectadas com o ovo da tênia e pode afetar o cérebro, músculos e outros tecidos do corpo. Geralmente, os pacientes são infectados ao ingerir água ou alimentos contaminados, ou ainda por não cuidar da higiene das mãos.

Os sintomas variam de acordo com o local onde o parasita está alojado. Quando está na musculatura, causa inchaço, inflamação e dificuldade nos movimentos. Quando chega ao cérebro (neurocisticercose), o paciente pode ter dores de cabeça frequentes, convulsões e confusão mental. Já a cisticercose ocular pode levar à cegueira.

Souza explica que o tratamento varia de acordo com o quadro do paciente, avaliando se há lesões intracranianas, medulares e/ou oculares e se essas lesões são viáveis. Quando os vermes já estão mortos e calcificados (inviáveis), não há a necessidade de usar medicações.

Segundo Souza, não é necessário - nem indicado - tomar vermífugos anualmente para evitar a infecção. "A princípio, pacientes com cisticercose fora do sistema nervoso central e assintomáticos não precisam de tratamento", afirma o médico. "Se não tiver nenhuma lesão dentro da cabeça, na medula ou nos olhos, nem precisa tratar", explica.