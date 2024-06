Homem que supostamente atirou na PM durante surto é morto em Belém

Um homem identificado como Iury dos Reis Farias, de 28 anos, morreu em uma intervenção policial na Passagem Miracy, no bairro do Telégrafo, em Belém. Conforme a Polícia Militar, o caso ocorreu na madrugada desta segunda-feira (3), quando os agentes foram acionados para intervir devido o suspeito estar em um suposto surto ameaçando familiares com uma arma de fogo. Iury teria atirado em um dos agentes, foi alvejado e morreu no Pronto Socorro.

De acordo com as informações do 1º Batalhão de PM, os agentes foram acionados após populares relatarem que Yuri estava transtornado e armado. Ao chegarem no local, segundo a PM, o jovem estava armado e fazendo ameaças a todos que estavam no local. A negociação para que o jovem entregasse a arma demorou alguns minutos e Iury não queria largar o armamento ou se afastar da mãe e irmã.

VEJA MAIS

Os agentes isolaram o local, mas Iury continuou resistente em se entregar. Em certo momento, ele disse que se entregaria e afastou a mãe. Mas levantou a arma e fez um disparo em direção aos agentes, acertando um dos policiais na região da perna. Para evitar que mais militares fossem baleados, os PM informaram que atiraram em Iury. Ele foi socorrido para o Pronto Socorro da 14 de Março, mas não resistiu e morreu horas após dar entrada no local.

Os agentes informaram que apreenderam com o suspeito uma pistola 940 Taurus, com três munições no carregador e uma na câmara. A Redação Integrada de O Liberal solicitou mais informações sobre o caso para a Polícia Civil. Em nota, a instituição informou que "o caso está sendo investigado sob sigilo pela Seccional da Sacramenta".