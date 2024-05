Suspeitos de matar jovem cametaense morrem em ação policial em Belém

Dois homens suspeitos do assassinato do jovem cametaense Max Gomes Machado, 24 anos, morreram durante uma ação policial no bairro do Tenoné, em Belém, na noite de terça-feira (14). Os homens, identificados como Daniel Moraes Backman, conhecido como “Paçoquinha”, e Alessandro Júnior Medeiros Farias, entraram em confronto com a Polícia Militar horas após o homicídio que teria sido cometido por eles.

A polícia afirma que a dupla também era natural de Cametá e tinha ligação com uma facção criminosa ativa na região. Max foi morto com três tiros na cabeça na passagem 25 de Dezembro, no conjunto Valparaíso, bairro do Coqueiro, em Ananindeua. Logo depois do homicídio, os suspeitos fugiram tomando rumo desconhecido.

Conforme a Polícia Militar, os agentes receberam uma denúncia anônima informando sobre dois homens, que seriam suspeitos de cometer um homicídio, e estariam em uma casa nas proximidades de uma rede de supermercados, no Tenoné. Quando os policiais foram ao local, os homens teriam feito disparos de arma de fogo ao avistarem a viatura se aproximando.

Os agentes revidaram e, na troca de tiros, atingiram os dois homens. Ao cessar o tiroteio, os policiais socorreram os suspeitos e os levaram para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Icoaraci. No entanto, Daniel e Alessandro não resistiram e acabaram morrendo após dar entrada no local.

De acordo com a PM, no endereço onde os suspeitos estavam foi apreendida uma pistola calibre 380, com sete munições do mesmo calibre e um revólver calibre 32 e cinco munições de igual calibre, sendo duas deflagradas.

Além disso, também foram encontrados dois tabletes de uma substância semelhante ao oxi, pesando​ dois quilos, três aparelhos celulares e duas balanças de precisão. Um carro também foi apreendido. Todo o material foi apresentado na Seccional de Icoaraci para as providências cabíveis.

Em nota, a Polícia Civil informa que dois suspeitos morreram durante troca de tiros com a Polícia Militar. Duas armas de fogo foram apreendidas.