Suspeito de tráfico de drogas morre em intervenção policial em Marabá

Um homem identificado como Thalison da Paixão Figueredo, de 23 anos, morreu em uma intervenção policial no bairro Cidade Jardim, em Marabá. O caso ocorreu na noite de quarta-feira (22/05), próximo a Rua D2, quando guarnições do Tático II e III, juntamente com agentes do 4º Batalhão de Polícia Militar, apuravam uma denúncia sobre tráfico de drogas.

Segundo as informações iniciais, a equipe da PM foi informada por volta de 21h30, que um homem, com tatuagens no rosto e tornozeleira eletrônica, estava fazendo a comercialização de drogas em via pública. Os agentes foram ao endereço mencionado para verificar a veracidade dos fatos e avistaram o suspeito no exato local onde a denúncia indicava. O suspeito sacou uma arma de fogo e atirou contra a viatura ao perceber a aproximação dos PMs.

VEJA MAIS

Os policiais reagiram aos tiros e alvejaram o suspeito, que logo depois foi identificado como sendo Thalison. Os agentes ainda realizaram o socorro do suspeito para o Hospital Municipal de Marabá (HMM), pois ele estava com sinais vitais. No entanto, Thalison não resistiu e morreu horas depois de dar entrada na unidade de saúde. A Polícia Científica foi acionada para a remoção e necropsia do corpo.

No local onde o suspeito estava os agentes encontraram uma arma de fogo de fabricação caseira calibre 28, um cartucho do mesmo calibre, 28 invólucros de uma substância semelhante a cocaína, e dois aparelhos celulares. Todo o material apreendido foi apresentado na 21º Seccional de Polícia Civil, onde a autoridade policial de plantão realizou os atos pertinentes.

Em nota, a Polícia Civil informou que Thalison da Paixão Figueiredo morreu após confronto com a Polícia Militar. Foram apreendidas uma arma de fabricação artesanal, munições, celulares e substância semelhante à cocaína. O caso está sendo investigado pela Seccional de Marabá.