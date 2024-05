Homem é preso suspeito de transportar entorpecentes dentro de rede, em Juruti

Um homem foi preso suspeito de transportar entorpecentes em um navio pelo Rio Amazonas, no município de Juruti, oeste do Pará. O caso ocorreu na tarde de terça-feira (21/05), durante ações de combate ao tráfico de drogas no âmbito da Operação Sucuri, deflagrada pela Polícia Civil. Conforme as informações da Polícia Militar, os 25 tabletes de entorpecentes estavam escondidos entre várias redes.

Os agentes informaram que o navio saiu da cidade de Manaus (AM) e seguia para a cidade de Santarém, no Pará. Os policiais entraram no navio e realizaram as buscas. A mercadoria estava escondida em uma carga onde haviam várias redes sobradas. Logo foi identificado que a droga pertencia a um homem de 24 anos que estava na embarcação. Ele recebeu voz de prisão no local. Ao ser indagado pela PM, o suspeito informou que recebeu a droga já embalada e dentro da rede na cidade amazonense. Ele tinha que transportar a droga até o Pará e receberia uma quantia em dinheiro.

A droga apreendida estava dividida em 7,480 kg de pó de cocaína, 5,232kg de pedra oxi e 14,465kg de skunk (super maconha), totalizando 27,177kg. Além dos 25 tapetes, também foi apreendido um aparelho celular. Após o flagrante, o jovem e o material ilícito foram encaminhados para a Delegacia de Polícia Civil, onde foram realizados os procedimentos pertinentes ao crime de tráfico de drogas.