PM prende homem que escondeu drogas nas pernas, no oeste do Pará

Policiais militares prenderam um homem suspeito de tráfico de entorpecentes, no município de Juruti, no oeste do Pará. O homem colocou a droga em suas pernas, para tentar driblar a fiscalização. A prisão ocorreu, na terça-feira (9), durante a realização da operação de fiscalização portuária "Rios Seguros".

Ainda segundo a PM, o suspeito viajava em uma lancha oriunda do Estado do Amazonas. Os policiais informaram que, durante a abordagem, na embarcação, um dos passageiros exalava um forte odor de possível substância entorpecente. Ele também aparentava estar bastante nervoso com a presença policial dentro da embarcação.

Os agentes fizeram uma busca pessoal no homem e encontraram, no corpo dele, vários tabletes de possível material entorpecente (maconha "skunk"), totalizando 2,605kg. Ele recebeu voz de prisão na hora e, em seguida, foi conduzido à unidade da Polícia Civil, para a realizaçãodos procedimentos cabíveis. O preso responderá pelo crime de tráfico interestadual de drogas e está à disposição da Justiça.