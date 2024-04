Polícia tenta identificar suspeito de assassinar mototaxista em Curuçá

Equipes da Polícia Civil de Curuçá, região nordeste do estado, trabalham para identificar e localizar o suspeito do homicídio do mototaxista Erikson Nobre Rodrigues, ocorrido na noite de domingo (28), em Abade, zona rural do município. De acordo com nota divulgada ela PC, imagens estão sendo analisadas, testemunhas ouvidas e as perícias foram solicitadas para auxiliar as investigações.

Vídeos que circulam nas redes sociais mostram mobilizações feitas pelos mototaxistas nas agrovilas de Abade e Pedra Grande, para demonstrar a indignação com o crime.

De acordo com o relatório de ocorrências do 5º Batalhão de Policiamento Militar, divulgado a imprensa, a Polícia foi informada na tarde de ontem sobre o local onde estaria escondido o acusado do homicídio, conhecido como “xaropinho”. As guarnições fizeram diversas diligências, porém o acusado não foi encontrado. Desde então iniciou a “caça” por parte dos amigos e colegas do mototaxista.

O corpo do Erikson Nobre Rodrigues, será enterrado na tarde desta terça-feira (30) no cemitério municipal.

Sobre o caso

Erikson Nobre Rodrigues, foi encontrado morto, no domingo (28), por volta das 23h, na comunidade do Abade, zona rural do município de Curuçá, região nordeste paraense.

De acordo com o relatório da equipe da Policia Militar que esteve no local, a denúncia foi feita por populares por meio do número 190, assim que encontraram o corpo, em uma área de mata as margens da rua que dá acesso a uma localidade conhecida como galeria do Santa Fé, no bairro do Sertãozinho.

No relatório consta que a vítima estava de bruços com evidências de perfurações em várias partes do corpo que poderiam ter sido provocadas por arma branca.

Erikson Nobre Rodrigues trabalhava como moto taxista e foi encontrado morto com o uniforme de trabalho.