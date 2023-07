PM apreende mais de 21 quilos de drogas escondidas em mala dentro de embarcação em Juruti

Agentes da 28º Companhia Independente de Polícia Militar apreenderam, nesta quinta-feira (20), mais de 21 quilos de drogas escondidas dentro de uma mala numa embarcação no Porto Hidroviário Tapajós de Juruti, município no oeste do Pará. Os militares não conseguiram localizar o dono da bagagem e, por conta disso, ninguém foi preso.

VEJA MAIS

A ação fez parte da “Operação Verão 2023”, que é voltada para garantir maior tranquilidade à população e combater a criminalidade durante as férias escolares e o verão amazônico. Os policiais abordaram a lancha “Aliança com Deus”. Em vistoria no compartimento de bagagens, a PM encontrou uma sala contendo cinco tabletes semelhantes à pasta base de cocaína, pesando 5.530 quilos, e outros 15 pacotes aparentemente de skunk (supermaconha), pesando 15.580 kg. As duas drogas juntas totalizaram 21.120 quilos.

A polícia chegou a realizar busca pelo dono da numeração do bilhete que estava na mala, porém não conseguiu encontrá-lo. O material achado foi apreendido e levado à Unidade Integrada Propaz (UIPP) de Juruti, para as devidas providências fossem tomadas.