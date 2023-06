Cães-farejadores encontram quase 30 kg de drogas em embarcação no Marajó

Cães-farejadores usados pelas forças de segurança do Pará encontraram mais de 27 kg de drogas na noite de quinta-feira (8), durante fiscalização em bagagens de um navio no Rio Tajapuru, próximo ao distrito de Antônio Lemos, no Arquipélago do Marajó. O responsável pela mala foi identificado, com o apoio de câmeras de segurança da embarcação, e apresentado à Base Fluvial Integrada para, posteriormente, ser encaminhado ao sistema penitenciário no município de Breves.

O navio Ana Marquez partiu da cidade de Santana, no Amapá, e tinha como destino Belém. A operação integrada contou com a participação das polícias Militar e Civil e do Corpo de Bombeiros Militar, com auxílio do Batalhão de Ação com Cães (BAC) da PM. Ao todo, foram apreendidos 23 tabletes de entorpecentes, sendo 20 de maconha e os demais de óxi.

De acordo com a Secretaria de Estado de Segurança Pública do Pará (Segup), essa é a sétima apreensão de drogas feita pela Base Fluvial Integrada de Antônio Lemos desde março deste ano, e que a atuação da unidade vem impactando na redução dos crimes de roubo a embarcaçõese também à residências de ribeirinhos.

“Em quatro meses, as equipes de segurança apreenderam cerca de 64 kg de drogas, o que mostra o resultado das ações ostensivas que foram intensificadas nas regiões ribeirinhas e principalmente naquela área estratégica onde a base está localizada”, ressaltou o titular da Segup, Ualame Machado.