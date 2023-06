Polícia apreende mais de 1,5 tonelada de drogas e cinco armas de uso restrito com destino a Belém

O Departamento de Repressão ao Crime Organizado (DRCO) apreendeu, na noite da última quinta-feira (1º), mais de 1,5 tonelada de drogas e cinco fuzis de uso restrito da polícia em um caminhão de mudanças no bairro Mauazinho, Zona Leste da capital amazonense. A polícia informou que a carga seria trazida para Belém. O motorista do veículo foi preso. As informações foram divulgadas pelo portal G1 Amazonas.

Segundo a Polícia Civil do Amazonas, as drogas e as armas estavam escondidas em caixas dentro de um caminhão que transportava uma mudança para disfarçar a ação criminosa. “A investigação ainda está em andamento. O caminhão foi encontrado na zona portuária de Manaus pronto pra embarcar rumo a Belém. Em princípio o motorista negou ter conhecimento de que estava levando materiais ilícitos”, informou o diretor do DRCO, Mário Paulo ao G1 Amazonas.

O veículo, os entorpecentes e as armas foram encaminhados à sede do DRCO. A equipe segue com a investigação para tentar identificar os responsáveis pelas drogas. De acordo com o G1, essa foi a maior apreensão feita pela equipe da PCAM em 2023.