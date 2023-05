Homem é preso com mais de 300 kg de drogas em Marabá

​Um homem de 48 anos, identificado como Paulo da Cruz Costa, foi preso em flagrante nesta segunda-feira (29) pelo crime de tráfico de drogas, em Marabá, sudeste do Pará. Com ele, a polícia apreendeu mais de 300 quilos de drogas, entre maconha, crack e cocaína. A próxima fase do trabalho policial é identificar o destino dos entorpecentes, bem como os demais integrantes de uma organização criminosa que atua no sudeste paraense.

A ação foi comandada pela Polícia Civil, em conjunto com a Superintendência de Polícia Civil do Sudeste do Pará (10ª Riso) e o Núcleo de Apoio à Investigação de Marabá (NAI/Marabá).

De acordo com a Polícia Civil, há algum tempo, a instituição investiga e monitora uma organização criminosa que atua em Marabá e em outros municípios do sudeste paraense.

O delegado Vinícius Cardoso, superintendente Regional em Marabá, informou que Paulo foi apontado como responsável por receber esse carregamento de drogas e fazer a distribuição. Agentes da Polícia Civil monitoraram o homem durante todo o dia, já que as informações obtidas seriam de que ele receberia a droga ainda nesta.

Foi feito cerco policial na residência onde Paulo estava. No imóvel, foram encontrados os entorpecentes.​​Segundo o delegado-geral da Polícia Civil, Walter Resende, o trabalho policial está sendo intensificado para combater o tráfico de drogas e o crime organizado em todas as regiões do Pará.

“É um trabalho integrado, tanto operacional de campo, quanto de inteligência, com o objetivo de monitorar essas organizações criminosas e enfraquecê-las”, explicou.