Tio de Damares é responsável por avião de igreja apreendido com drogas em Belém, diz revista

O avião em que a Polícia Federal apreendeu, no último sábado (27), os 290 quilos de skunk prestes a serem transportados para o município de Petrolina, no estado de Pernambuco, segundo a Revista Fórum, é de responsabilidade do ex-deputado e pastor Josué Bengtson, que também é tio e padrinho político de Damares Alves (Republicanos-DF), ex-ministra da Família no governo Bolsonaro (2019-2022) e atualmente senadora pelo Distrito Federal.

VEJA MAIS

Em nota, a assessoria de comunicação de Damares confirmou que Josué é tio dela e que a senadora tomou conhecimento, na manhã desta segunda-feira (29), sobre o caso ocorrido na capital paraense . “Damares Alves entrou em contato com a família e foi informada que a denúncia à Polícia Federal sobre uma carga suspeita carregada na aeronave foi realizada pelos responsáveis pelo avião, ou seja, pela própria Igreja. Em seguida, a Polícia Federal assumiu o caso e tomou as medidas cabíveis”, disse a equipe de Damares.

Ainda de acordo com os detalhes divulgados pela Fórum, Josué é líder espiritual na Igreja Quadrangular no Pará, a qual pertenceria o avião monomotor. A própria instituição confirmou ser dona da aeronave e se manifestou, por meio de nota, neste domingo (28), dizendo que, assim que tomou conhecimento das atitudes suspeitas de um ex-funcionário, acionou a PF para tomar as providências cabíveis.

O avião foi flagrado pelos agentes federais em um hangar de voos particulares do Aeroporto Internacional de Belém, onde a aeronave aguardava decolagem. A partir de informações de inteligência do Núcleo de Polícia Aeroportuária da PF, soube-se que havia um carregamento de entorpecente com plano de voo para Petrolina (PE). Minutos antes da decolagem, prevista para às 7h30, o responsável pela droga foi abordado, enquanto caminhava do pátio à aeronave.

“Um rapaz, que já prestou serviços de limpeza na aeronave, procurou o nosso piloto querendo fazer um voo para levar, segundo ele, algumas peças de trator para uma cidade do interior. Tarde da noite do dia 26, esse rapaz acessou a aeronave, sem autorização do hangar e nem nossa, e colocou a carga no interior da mesma”, inicia o comunicado da igreja.

“Quando soubemos que ele havia feito isso sem nossa autorização, achamos a atitude muito suspeita. Acionamos a Polícia Federal, fizemos a denúncia e pedimos as devidas providências. A PF prontamente agiu e a ação foi bem-sucedida. O rapaz foi preso e a carga foi apreendida. Foi aí que viemos saber qual era o conteúdo”, acrescenta a nota.

A PF comunicou, nesta segunda-feira (29), que até o momento, não há depoimento de ninguém relacionado ao caso, ainda. O caso é investigado pela autoridade federal, que não comenta investigações em andamento.

Filho nega responsabilidade do pai com o avião

Paulo Bengtson, filho de Josué, foi procurado para comentar a publicação da Revista Fórum. À redação integrada de O Liberal, ele disse ser verdade apenas a questão de Josué ser tio de Damares. Com relação a suposta responsabilidade do pai com a aeronave, o titular da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Mineração e Energia (Sedeme), negou a informação ligada ao genitor e também afirmou que a Igreja Quadrangular só possui um avião. Paulo Bengtson preferiu não entrar em maiores detalhes "para não atrapalhar as investigações e punições dos envolvidos".

Relação de Damares e Bengtson

A carreira política de Damares Alves foi impulsionada pelas mãos de seu tio, Josué Bengtson, conforme publicado pelo Fórum. Em meados de 1980, Damares foi ordenada pastora da Quadrangular, e após formar-se em Direito e obter a OAB, começou a atuar em outra esfera política e religiosa. Nos anos 90, Damares teria ido trabalhar no gabinete de Josué Bengtson (PTB-PA), de acordo com a divulgação da revista.

Josué e Paulo, que também é ex-deputado federal e atualmente integra o governo do estado do Pará, teriam declarado à Fórum não ter conhecimento de que o skunk seria carregado na aeronave.