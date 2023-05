Moradores do Telégrafo denunciam que idosa sofre maus-tratos em casa tomada por lixo

Na passagem São Pedro, entre a rua do Fio e a avenida Pedro Álvares Cabral, no bairro do Telégrafo, em Belém, moradores relatam problemas de entulhos causados por um vizinho da casa n° 4. As reclamações recebidas por meio da equipe do Eu Repórter afirmam que esse morador está jogando lixo e entulho em frente a sua residência, atraindo roedores e causando mau cheiro para a vizinhança. E que uma idosa de 89 anos que convive com ele sofre maus-tratos nesse ambiente.

Eles dizem que o morador não está tratando bem a idosa e que já houve denúncias contra maus-tratos. Além disso, o morador teria feito da residência um ponto para o uso de drogas.

De acordo com os denunciantes, o problema ocorre há dois anos, quando o local se transformou em um ponto irregular de lixo, no qual ele joga sofás, restos de materiais de construção e imóveis quebrados.

"A população e a vizinhança só querem mais respeito, porque a gente paga nossos impostos para termos nossos direitos respeitados. Nós sabemos que a culpa não é dos órgãos responsáveis, mas sim dele que não tem respeito por ninguém", disse uma moradora que não quis se identificar.

As denúncias também indicam que o morador está atraindo ambulantes para jogar lixo em frente a sua residência. Em troca, ele cobra dinheiro dos ambulantes, com o objetivo de realizar a compra de entorpecentes. Os vizinhos reclamam do mau cheiro. Essses denunciantes dizem que o morador trata os vizinhos com ameaças.

"Eu me sinto muito incomodada. A gente não aguenta mais o mau cheiro, queremos que ele pare ou seja punido por isso. Essa falta de respeito com a população que não aguenta esse lixo e entulho acumulado. Já denunciei outras vezes por maltratar a idosa, mas nada aconteceu", contou a denunciante anônima.



A reportagem solicitou nota para a Secretaria de Saneamento de Belém (Sesan), Polícia Civil do Pará e Polícia Militar (PM). A Redação Integrada do Grupo Liberal aguarda o retorno dos órgãos.

(*Vitória Reimão, estagiária sob supervisão de João Thiago Dias, chefe de reportagem de O Liberal)