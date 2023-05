Galhos deixados na avenida Bernardo Sayão, após poda, causam transtornos aos moradores

Moradores da avenida Bernardo Sayão, entre as ruas Pariquis e Caripunas, reclamam de um serviço de poda feito no local há cerca de quatro meses. Segundo a denúncia, no dia 11 de fevereiro, uma equipe técnica da Secretaria Municipal de Meio Ambiente de Belém (Semma) realizou a retirada de galhos de uma árvore no trecho. Após o serviço, entulhos foram deixados na área, dizem os residentes.

De acordo com as informações repassadas, a comunidade vinha solicitando a poda desde 2018, mas apenas em fevereiro que o serviço foi feito. "Eles vieram fazer a poda, só que deixaram todo o entulho aqui, trazendo transtornos, como mosquito, ratos etc. Ainda deixaram na entrada da casa de uma vizinha", contou o administrador e morador da área Carlos Alberto, 40.

O denunciante diz que a Semma informou aos moradores que uma equipe iria até o local para verificar a questão do entulho no dia 31 de março, porém, após mais de um mês, nenhum serviço foi realizado. "Eles disseram que uma equipe foi lá para retirar o entulho, mas foram impedidos por 'terceiros', sendo que nós queremos que seja feita a retirada desses galhos. Nós procuramos perguntar aos comerciantes que trabalham na área e todos falaram que nenhuma equipe veio pra cá", pontuou.

Outra reclamação é de que os galhos estão atrapalhando e contribuindo para o aumento de mato nas calçadas. "Agora não temos como fazer a manutenção desse local e mandar cortar o mato. E detalhe, esse terreno é da prefeitura, responsável pelo problema. Então, nós temos que pagar para cortar esse mato, porque se depender deles o mato já estaria passando para os imóveis", contou Carlos.

Por nota, a Secretaria Municipal de Meio Ambiente (Semma) explicou que uma equipe esteve no local e já recolheu a maior parte do material denominado restos de poda de uma castanhola de grande porte. "A Semma irá solicitar o apoio da Semob e da Guarda Municipal para que, até o final semana que vem, retire o material em segurança", comunicou.

(Vitória Reimão, estagiária sob supervisão de Camila Moreira, chefe de reportagem de O Liberal)