Sujeira: morador denuncia dois pontos de entulho na Berredos, em Icoaraci

A equipe do Eu Repórter recebeu denúncia a respeito de dois pontos de entulho, localizados um próximo ao outro, na travessa Berredos esquina com a rua 8 de Maio, no Distrito de Icoaraci, em Belém. O morador conta que o amontoado teria se formado após problemas com a coleta regular de lixo no local, que precisou mudar a rota devido obras públicas realizadas no entorno.

De acordo com o relato, a passagem Santa Maria, paralela a 8 de Maio, recebeu serviços de saneamento e pavimentação, mas os trabalhos foram paralisados e via precisou ser interditada. Com a obstrução, o carro da coleta de lixo deixou de entrar na passagem, passando apenas na travessa Berredos, fazendo com que moradores precisassem deixar o lixo na esquina da rua.

Com várias sacolas de lixo acumuladas por um longo período no canto da passagem, o denunciante conta que carroceiros passaram a jogar restos de outros materiais em cima dos resíduos domésticos, como móveis, papelões e outros itens, abrindo brecha para a prática de descarte irregular de lixo no local.

O morador da área que enviou imagens do local para a reportagem, mas optou por se manter em anonimato, conta que a situação prejudica a saúde dos residentes, pois até animais mortos são jogados no local. "Com isso, ratos e urubus ficam por cima da carcaça do bicho e isso atrai moscas e outros insetos. Uma verdadeira imundice", diz.

O forte odor também tem afetado a qualidade de vida de quem mora e trabalha na área, já que os pontos de lixão ficam localizados em frente à pontos comerciais e prédios de moradores da Berredos.

Outra questão levantada é a segurança dos pedestres, que precisam andar quase no meio da pista, já que os lixões ocupam quase a metade de uma via. "Pra pegar ônibus, as pessoas precisam correr para o meio da pista. Às vezes, são atropelados por ciclistas, que também desviam do entulho. E se ocorrer algo mais grave?", questiona.

Em nota, a Secretaria Municipal de Saneamento (Sesan) informou que será feita a retirada do entulho no local citado.

O órgão municipal de Saneamento, no comunicado, disse também que disponibiliza o Zap-Entulho, serviço gratuito, que recolhe até um metro cúbico de resíduos por residência. O serviço pode ser solicitado, exclusivamente, por meio de mensagem no WhatsApp: 91 98499-0059.

O projeto Eu Repórter é uma iniciativa do Grupo Liberal, que busca reforçar a proximidade com os leitores e internautas, incentivando ainda mais o jornalismo colaborativo. Para participar das reportagens e conteúdos, compartilhando histórias, denúncias e sugestões de matérias com a redação de O Liberal, basta acessar o site eureporter.grupoliberal.com ou enviar suas informações para o Whatsapp (91) 98565-7449, onde será iniciada uma conversa diretamente com repórteres da redação. A denúncia pode ser feita de forma anônima.

(Carolina Mota, estagiária sob supervisão de Camila Moreira, chefe de reportagem de O LiberaL)