Ruas estão com vários pontos de entulhos no distrito de Mosqueiro

Na rua Comandante Ernesto Dias, no distrito de Mosqueiro, moradores reclamam sobre vários pontos de entulhos ao longo da via. Segundo informações, o problema é constante desde outubro de 2022 e a situação causa dificuldades no fluxo de pedestres.

Um denunciante anônimo contou que a situação dos entulhos já havia sido discutida com as autoridades do distrito, mas até o momento, nada foi solucionado. O transtorno também afeta no tráfego de veículos, além de outros problemas que aparecem na via, como buracos e falta de saneamento.

De acordo com as denúncias, outras transversais da Comandante Ernesto Dias também estão com entulhos, como a Quinta Rua, que apresenta uma grande quantidade de lixo. Entre os entulhos, estão restos de materiais de construção, mato e lixo.

Em nota, a Agência Distrital de Mosqueiro (ADMOS), informou que os serviços de coleta de entulho e limpeza vêm sendo feitos diariamente em todo distrito e que nesta semana houve a coleta na rua Comandante Ernesto Dias, assim como a limpeza da via.

(*Vitória Reimão, estagiária sob supervisão de Mariana Azevedo)