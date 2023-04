Polícia apreende, no Amazonas, caminhão com mais de 732 kg de drogas que viria para Belém

​Policiais militares do Batalhão Ambiental apreenderam, na manhã desta sexta-feira (21), um caminhão que transportava uma carga de 732 kg de cloridrato de cocaína, avaliada em R$ 54 milhões. A droga tinha como provável destino Belém e, depois, países da Europa. A apreensão ocorreu no km 30 da AM-010, que liga Manaus aos municípios de Rio Preto da Eva e Itacoatiara. O veículo estava sendo dirigido pelo caminhoneiro Juacy Ribeiro da Silva, 47, que foi preso em flagrante.

Conforme o major Victor Mello, o caminhão foi abordado quando passava pelo posto de fiscalização do Batalhão Ambiental. “A nossa base é mais voltada para a verificação de crimes ambientais, mas resolvemos abordá-lo porque passou pela gente em alta velocidade”, disse o major.

De acordo com o oficial, ao ser abordado, o caminhoneiro apresentou nervosismo. “Ele, o motorista, se tremia todo”, disse o militar. Porém, ao abrir o baú do caminhão, os policiais se depararam com várias caixas de papelão contendo a droga.

O caminhoneiro confessou que pegou o carregamento no município de Rio Preto da Eva de uma pessoa desconhecida, que o abordou na cidade e ofereceu R$ 50 mil para que ele levasse a droga até a cidade de Belém. Ele deveria embarcar o caminhão em algum porto em Manaus.

A droga apreendida com Jair, de acordo com policiais do Departamento Estadual de Investigações sobre Entorpecentes (Denarc) é de alto teor de pureza, e tendo alto valor monetário. A mesma estava embalada em pacotes com a marca Sky, que indica o laboratório no qual foi refinada.

De acordo com os policiais, a cocaína deveria seguir a rota que sai de Manaus para Belém e de lá ser embarcada para países da Europa, onde o preço de cada quilo pode triplicar.

Segundo informações do site o Estado do Pará News e A Crítica, o caminhoneiro, o veículo e as drogas foram apresentados no Denarc, onde será instaurado inquérito policial para investigar a origem, os responsáveis e o destino desse carregamento da droga.