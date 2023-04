PF e Receita Federal apreendem 50 quilos de skunk em Marituba

Cerca de 50 quilos de skunk — também chamada de "supermaconha" — foram apreendidos em Marituba, na Região Metropolitana de Belém, na tarde desta quinta-feira (20). As drogas, que são de alto valor, estavam dentro de um carro que saiu de Manaus (AM) em direção a Fortaleza (CE). A interceptação contou com a ação de um cão farejador para encontrar os entorpecentes. O motorista foi preso. A ação contou com a participação de agentes da Receita Federal.

"A partir de investigação, policiais descobriram que um carro estaria levando droga de Manaus a Fortaleza. O motorista e o veículo foram levados à Superintendência da Polícia Federal no Pará. Os 47 pacotes de skunk foram encontrados em uma espécie de gaveta improvisada atrás dos bancos, feita apenas para que os pacotes fossem escondidos. O compartimento de carga do veículo estava vazio. Com o flagrante, o motorista – único ocupante do carro - foi autuado por tráfico interestadual de drogas", informou a PF por nota.

Cada 100 gramas de skunk custam cerca de R$ 1 mil, como aponta a Divisão Estadual de Narcóticos do Pará (Denarc). A diferença entre a skunk e a maconha comum está no potencial de entorpecimento. A skunk tem alta concentração de tetrahidrocanabiol (THC, o princípio ativo), que chega a 17%, quase 13 vezes maior que a da maconha comum ou "regional".

A produção também requer processos sofisticados, como plantação hidropônica e tratamento com hormônios em laboratório, justificando o preço elevado. Skunk significa "gambá", em inglês. O apelido veio por causa do cheiro forte e muito característico da supermaconha. A droga, recentemente, vem tendo sucessivas apreensões no Pará e por várias vias diferentes.