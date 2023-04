Carga de óleo de vegetal avaliada em R$ 10 milhões é recuperada em Belém; uma mulher foi presa

Cerca de duas mil toneladas de óleo de dendê foram recuperadas na quinta-feira (20), em um porto no distrito de Icoaraci, em Belém, durante uma ação integrada do Sistema Estadual de Segurança Pública. A carga, avaliada em R$ 10 milhões, havia saído de Moju, município do nordeste paraense, com destino à capital, mas tinha sido roubada na terça-feira (18). Uma mulher responsável pela gerência da logística da empresa foi autuada em flagrante pelos crimes de receptação qualificada e associação criminosa. As investigações continuam presididas pela Delegacia de Polícia Fluvial, até a completa elucidação do caso.

A ação contou com a participação de agentes da Secretaria de Estado de Segurança Pública e Defesa Social (Segup), por meio dos grupamentos Fluvial (GFlu) e Aéreo (Graesp), além das equipes fluviais especializadas das polícias Militar e Civil.

As diligências foram iniciadas após denúncia que um comboio, formado por empurradores e balsa, pertencente a uma empresa privada, havia sido abordado ainda na madrugada do dia 18 por um grupo armado. Na ocasião, o grupo rendeu a tripulação e levou a carga de óleo de dendê. Os envolvidos usaram uma balsa e mais um barco para levar o produto.

As equipes iniciaram as investigações, com a intervenção imediata de policiais militares da Companhia Independente de Polícia Fluvial, da Delegacia Fluvial da Polícia Civil e do GFlu. Também foram feitas diligências com apoio de uma aeronave do Graesp.

Em menos de 48 horas após o fato, as equipes localizaram a balsa e o barco ainda com os produtos roubados, além de três carretas abastecidas, que seriam levadas até os receptadores. A Polícia Científica foi acionada para fazer a perícia técnica na embarcação e nos caminhões apreendidos.

O diretor do GFlu, delegado Arthur Braga, destacou que o “pronto atendimento da ocorrência pelos agentes, com início das incursões fluviais e aéreas, ao mesmo tempo em que, de imediato, se iniciaram as investigações pela Delegacia Fluvial com a oitiva das vítimas e demais levantamentos, demonstram que a integração dos órgãos envolvidos, que hoje contam com o suporte logístico de alta eficiência pela água e pelo ar, foram fundamentais para a prisão, apreensões e recuperação do bem roubado em menos de 48 horas após o recebimento da denúncia pelo GFlu. Fato que reflete a redução dos índices de criminalidade durante esses anos, pois além da quantidade menor de delitos, a eficiência na ação mostra o efeito pedagógico para aqueles que eventualmente pensam em cometer delitos”, enfatizou.