Carga com 348 kg de cocaína é apreendida na PA-150, em Tailândia

Uma carga com 348 kg de cocaína foi apreendida na tarde desta quarta-feira (22/5), na PA-150, no município de Tailândia, nordeste do Pará. Conforme as informações da Polícia Civil, a ação ocorreu após um trabalho de investigação da equipe de inteligência para a prevenção e repressão ao tráfico de drogas. Ninguém foi preso até o momento. Os agentes acreditam que o entorpecente esteja avaliado em 120 mil.

A droga, que estava embalada em sacos plásticos, havia sido escondida dentro de caixas de papelão na carroceria do carro de passeio, modelo Fiat, que estava parado às margens da pista.

Segundo as autoridades, o veículo pode ter apresentado falha mecânica e, devido ao risco, o condutor teria abandonado o veículo. Os policiais informaram que a droga estaria indo para a cidade de Tailândia.

A estimativa é que, após ser vendida, a droga valeria mais de R$ 40 milhões. Diante dos fatos, os policiais encaminharam a droga e o entorpecente para a Delegacia de Polícia Civil de Tailândia onde ocorreram os procedimentos cabíveis. As investigações continuam para identificar a quem pertence e qual a destinação final da droga.