PM apreende 10 tabletes de crack em banheiro de embarcação em Óbidos

Uma ação da Polícia Militar resultou na apreensão de 10 tabletes de substância semelhante a crack, que estava escondida no banheiro de uma embarcação, no município de Óbidos, no oeste do Pará. Conforme as informações policiais, o caso ocorreu na madrugada desta segunda-feira (20), quando os agentes realizaram a vistoria em um barco vindo do estado do Amazonas.

Os policiais receberam informações do setor de inteligência sobre um Ferryboat que saiu da cidade de Manaus e estava navegando pelo Rio Amazonas com uma caixa onde havia entorpecentes. Por volta de 2h da madrugada, os PMs, com o apoio da Gu Fluvial, iniciaram as buscas pela embarcação. Após uma hora de diligências pelo rio, o barco foi encontrado nas proximidades da comunidade São Raimundo. Os agentes iniciaram a vistoria e localizaram a droga dentro de uma caixa que estava no banheiro da embarcação.

Conforme os agentes, a caixa estava lacrada e, ao retirar a fita, os policiais se depararam com os tabletes de crack. O dono do entorpecente não foi localizado pela equipe policial. Dois tripulantes da embarcação, que acompanhavam as buscas dos policiais, foram levados para a delegacia de polícia civil de Óbidos para prestar esclarecimentos, juntamente com a droga foi apreendida que servirá como prova do crime de tráfico de entorpecentes.