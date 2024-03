Mulher em suposto surto mata companheiro a facadas, em Oeiras do Pará

Uma mulher que supostamente estava em surto psicótico atacou e matou o companheiro, identificado como Wadmilson da Conceição, com golpes de faca na noite de terça-feira (19), no município de Oeiras do Pará, integrado ao Marajó, no nordeste paraense. Segundo as informações iniciais, o crime ocorreu na residência onde o casal morava, após uma discussão.

Conforme testemunhas, o crime ocorreu por volta de 19h, quando a vítima foi atingida pela facada na região da coxa. Vizinhos do casal relataram às autoridades policiais que as discussões entre o homem e a mulher eram recorrentes e que isso pode ter sido o motivo do esfaqueamento. Além disso, familiares do homem, que estiveram no local do crime, ainda informaram que a mulher possui problemas psicológicos, o que agrava as brigas entre o casal.

Ainda não há informações exatas sobre o que poderia ter motivado a discussão que culminou com a morte de Wadmilson . No entanto, as investigações serão realizadas para apurar o crime e comprovar se a mulher realmente estava em surto no momento do homicídio. A Polícia Militar esteve no local para realizar os levantamentos iniciais. Os vizinhos ainda acionaram uma ambulância para socorrer a vítima, mas o homem morreu a caminho do hospital. A companheira e suposta autora do crime foi presa em flagrante.

Em nota, a Polícia Civil informou que a suspeita do crime foi presa em flagrante pelo crime de homicídio doloso e está à disposição da Justiça.