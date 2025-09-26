Vídeo: cantor é empurrado do palco e acusado de assédio por pai de adolescente; entenda

Durante a gravação de um videoclipe do grupo “Pura Onda” em Penápolis, interior de São Paulo, no último final de semana, o vocalista Paulão foi empurrado do palco por um homem.

As imagens que viralizaram na internet mostram o vocalista performando a música “Melhor eu ir” no momento exato em que um homem surge do meio da plateia. No instante em que o pagodeiro vira de costas, o agressor o empurra com força para fora do palco, em direção ao público.

Apesar da agressão, Paulo Henrique, mais conhecido como “Paulão”, usou as redes sociais para tranquilizar os fãs do grupo, afirmando estar bem. “As medidas já estão sendo tomadas, e o boletim de ocorrência já foi registrado”, afirmou, sem revelar a motivação da agressão.

Acusação de Assédio e Intervenção do Pai

Em seguida, uma adolescente de 16 anos usou as redes sociais para acusar o cantor Paulão de assédio e informar que o homem que o empurrou era seu pai.

"Esse cara que empurrou é meu pai, sou filha dele, e o outro que está cantando, Paulo Henrique, é o nojento que me beijou à força no dia anterior a esse. Esse ser humano tem mais de 37 anos, enquanto eu tenho 16. Eu contei para o meu pai, que me levou para fazer um boletim de ocorrência", relatou a jovem.

Grupo "Pura Onda" Anuncia Afastamento Temporário

Após a polêmica, o grupo de pagode "Pura Onda" divulgou uma nota oficial na manhã seguinte, comunicando o afastamento temporário de Paulão, citando sua saúde física, psicológica e questões pessoais. O comunicado declarou: "A decisão foi tomada em respeito à sua recuperação e também em consideração ao compromisso e carinho que o grupo mantém com seus fãs. Reforçamos que este afastamento tem como prioridade o bem-estar do grupo". O texto não ofereceu mais informações sobre a crise.

Caso é investigado

O advogado da jovem confirmou para o portal Léo Dias que um boletim de ocorrências foi registrado e o caso é investigado sob sigilo.

(Riulen Ropan, estagiário de Jornalismo, sob supervisão de Enderson Oliveira, editor web de oliberal.com)