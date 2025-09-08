Capa Jornal Amazônia
Quem é Nivardo Paz, compositor sertanejo acusado de assédio e estupro por duas cantoras

Denúncias contra autor de sucessos sertanejos envolvem promessas musicais, encontros particulares e relatos de violência sexual

Estadão Conteúdo
fonte

Nivardo Paz ()

Nivardo Paz, compositor de músicas gravadas por artistas como Simone Mendes, Maiara & Maraisa e Henrique & Juliano, foi acusado de assédio sexual e estupro por duas cantoras. Os relatos foram divulgados em reportagens do programa Domingo Espetacular, da TV Record.

As vítimas, Paolla Diaz e Hevelin Lorys, afirmam que não se conheciam antes da repercussão dos casos. Ambas relatam abordagens pelas redes sociais, promessas de parcerias musicais e encontros que, segundo elas, terminaram em violência.

O Estadão informou que entrou em contato com as defesas de Paolla Diaz e Hevelin Lorys e aguarda posicionamento. A defesa de Nivardo Paz ainda não foi localizada. O espaço segue aberto para manifestações.

Quem é Nivardo Paz no universo sertanejo

Nascido em Itainópolis, no interior do Piauí, Nivardo Paz é um dos nomes mais presentes nos bastidores da música sertaneja. Ele é autor de composições como Recaídas, sucesso de Henrique & Juliano, e de Prisão sem Grade e Invasões, em parceria com Maiara & Maraisa, interpretadas por Jorge & Mateus.

Também participou da produção musical da dupla Simone & Simaria, sendo coautor do hit Meu Violão e o Nosso Cachorro, do álbum Bar das Coleguinhas.

Relato de Paolla Diaz detalha encontro com o compositor

Segundo Paolla Diaz, o contato com Nivardo começou após ele ouvir uma de suas músicas. Ela afirma que ele mencionou que artistas como Simone Mendes e Maiara & Maraisa estavam em busca de novas composições e elogiou seu trabalho.

O encontro ocorreu no apartamento do compositor, onde, segundo ela, o clima já causou desconforto. “Quando me deparei com ele, ele estava com poucos trajes e me assustei. Eu entrei em choque”, relatou.

Paolla disse que recusou bebida oferecida por ele e que tentou sair do local, mas foi impedida. Ainda assim, conseguiu escapar e acionou a polícia. Nivardo foi preso em flagrante, mas liberado após pagar fiança. O processo foi arquivado por falta de provas. Ela reabriu a denúncia na Delegacia da Mulher, alegando que nem todas as evidências foram registradas inicialmente.

Hevelin Lorys revela abuso após proposta de gravação

Após a denúncia de Paolla vir a público, a cantora Hevelin Lorys também decidiu relatar sua experiência com o compositor. Ela contou que Nivardo a procurou com a proposta de gravar um EP e um DVD, mencionando artistas como Lauana Prado e Simaria.

O encontro ocorreu em um hotel. Hevelin relata que aceitou uma bebida e, em seguida, perdeu a consciência. “Quando dei fé de tudo, estava de calcinha, debaixo do chuveiro e comecei a chorar pedindo pra ele não fazer nada”, afirmou.

Ela disse que ele a tocava e a chamava de “anjo”. Nivardo, por sua vez, negou as acusações e afirmou que apenas tentou ajudá-la enquanto ela estava embriagada. Sobre um áudio em que aparentemente admite comportamento impróprio, disse que estava sob efeito do álcool.

Compositor nega intenções sexuais e fala em falsidade

Nivardo Paz nega qualquer conduta criminosa. Sobre Paolla, afirmou que estava vestido normalmente e não tentou forçar nada. Em relação a Hevelin, afirmou que apenas a amparou quando ela passou mal e que os áudios não devem ser levados em conta devido ao seu estado de embriaguez.

A advogada Silvana Campos, que representa as duas cantoras, reforçou que os artistas citados por Nivardo não têm relação com os casos. Segundo ela, embora o compositor tenha contatos no meio sertanejo, não há indícios de que esses nomes tenham conhecimento dos episódios denunciados.

NIVARDO PAZ/ASSÉDIO/CANTORAS/DENÚNCIA
