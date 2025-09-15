Capa Jornal Amazônia
VÍDEO: Ciclista passa a mão na bunda de modelo durante sessão de fotos na praia

Meyllin Oliveira foi surpreendida por um ciclista enquanto gravava um vídeo para as redes sociais; a modelo participa de um concurso de beleza

Riulen Ropan
fonte

O vídeo foi compartilhado pela própria vítima em seu perfil no Instagram, onde ela desabafou sobre o ocorrido. (Foto: Reprodução / Redes Sociais)

Modelo de 20 anos, Meyllin Oliveira, foi vítima de assédio durante uma sessão de fotos na Praia de Boa Viagem, na Zona Sul do Recife (PE). O caso aconteceu na manhã de domingo (14) e foi registrado em vídeo por uma colega da jovem. A situação gerou indignação e já repercute nas redes sociais.

Nas imagens, é possível ver o momento em que dois homens passam de bicicleta pela ciclofaixa. O primeiro segue normalmente, mas o segundo toca o bumbum da modelo, sem consentimento, e continua pedalando

Meyllin, que é candidata ao título de Miss Recife 2025, gravava conteúdo para suas redes sociais após as fotos oficiais do concurso, quando foi surpreendida pelo ciclista

O vídeo foi compartilhado pela própria vítima em seu perfil no Instagram, onde ela desabafou sobre o ocorrido:

"Estou me sentindo suja, violada, bastante triste e constrangida com essa situação. [...] Na hora, você fica completamente sem reação, e eu não quis acreditar nem por um segundo que tudo isso estava acontecendo, porque nosso pensamento sempre é: comigo não vai acontecer isso, vou reagir! Mas, quando acontece, nos sentimos pequenas, sem chão e desprotegidas."

Caso é investigado como importunação sexual

Após o episódio, Meyllin registrou um boletim de ocorrência na Delegacia da Mulher do Recife. A Polícia Civil de Pernambuco informou em nota que o caso foi registrado como importunação sexual e que as diligências seguem até a identificação e responsabilização do homem.

Repercussão nas redes sociais

O vídeo rapidamente viralizou, gerando mensagens de apoio à modelo e reforçando o debate sobre a segurança das mulheres em espaços públicos. O caso de assédio na Praia de Boa Viagem reacende a discussão sobre violência de gênero e a importância de denunciar situações de importunação.

(Riulen Ropan, estagiário de Jornalismo, sob supervisão de Vanessa Pinheiro, editora web de oliberal.com)

