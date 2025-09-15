VÍDEO: Ciclista passa a mão na bunda de modelo durante sessão de fotos na praia

Modelo de 20 anos, Meyllin Oliveira, foi vítima de assédio durante uma sessão de fotos na Praia de Boa Viagem, na Zona Sul do Recife (PE). O caso aconteceu na manhã de domingo (14) e foi registrado em vídeo por uma colega da jovem. A situação gerou indignação e já repercute nas redes sociais.

Nas imagens, é possível ver o momento em que dois homens passam de bicicleta pela ciclofaixa. O primeiro segue normalmente, mas o segundo toca o bumbum da modelo, sem consentimento, e continua pedalando.

Meyllin, que é candidata ao título de Miss Recife 2025, gravava conteúdo para suas redes sociais após as fotos oficiais do concurso, quando foi surpreendida pelo ciclista.

O vídeo foi compartilhado pela própria vítima em seu perfil no Instagram, onde ela desabafou sobre o ocorrido:

"Estou me sentindo suja, violada, bastante triste e constrangida com essa situação. [...] Na hora, você fica completamente sem reação, e eu não quis acreditar nem por um segundo que tudo isso estava acontecendo, porque nosso pensamento sempre é: comigo não vai acontecer isso, vou reagir! Mas, quando acontece, nos sentimos pequenas, sem chão e desprotegidas."

Caso é investigado como importunação sexual

Após o episódio, Meyllin registrou um boletim de ocorrência na Delegacia da Mulher do Recife. A Polícia Civil de Pernambuco informou em nota que o caso foi registrado como importunação sexual e que as diligências seguem até a identificação e responsabilização do homem.

Repercussão nas redes sociais

O vídeo rapidamente viralizou, gerando mensagens de apoio à modelo e reforçando o debate sobre a segurança das mulheres em espaços públicos. O caso de assédio na Praia de Boa Viagem reacende a discussão sobre violência de gênero e a importância de denunciar situações de importunação.

(Riulen Ropan, estagiário de Jornalismo, sob supervisão de Vanessa Pinheiro, editora web de oliberal.com)