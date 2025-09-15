VÍDEO: Artista de circo cai durante acrobacia no Rio de Janeiro
Acrobata fazia apresentação de suspensão capilar quando sofreu queda; circo informou que ela passa bem
Uma artista circense sofreu uma queda durante uma apresentação em Miracema, no Noroeste Fluminense, na noite de sábado (14). A acrobata realizava um número aéreo conhecido como suspensão capilar, no qual fica presa pelos cabelos. O acidente aconteceu na segunda e última sessão da noite.
Um vídeo mostra o momento em que a artista, cerca de 20 segundos após ser erguida, executava piruetas no ar com uma fita nas mãos e acabou caindo de alguns metros de altura. Equipes do Posto de Urgência Médica foram acionadas e prestaram atendimento no local à artista, que foi encaminhada ao pronto-socorro para avaliação.
Circo diz que houve falha humana
Em nota, o Circo Robatiny Espetacular informou que segue todos os protocolos de segurança, mas que o episódio ocorreu devido a uma “falha humana”. Nas redes sociais, o circo afirmou que a acrobata realizou exames médicos e não apresentou lesões graves. Segundo a publicação, ela sofreu apenas dores musculares em consequência da queda e já está em recuperação.
