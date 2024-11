Acidente no ‘Globo da Morte’ deixa motociclista desmaiado em circo no interior do Pará

Um acidente envolvendo três motociclistas ocorreu durante uma apresentação do show acrobático “Globo da Morte” na noite de sábado (16), em um circo instalado em Parauapebas, sudeste do Pará. O caso foi registrado por um espectador, que filmou o momento em que quatro motociclistas realizavam a apresentação. Nas imagens, o primeiro motociclista cai, seguido por outros dois, enquanto o quarto integrante continua a apresentação até que os colegas saíssem da estrutura.

O primeiro motociclista a cair chegou a desmaiar e foi atendido por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). Ele foi encaminhado a uma unidade de saúde, onde passou por exames e já recebeu alta. Não há informações sobre ferimentos graves entre os outros integrantes.

Apesar do susto, as apresentações do “Globo da Morte” continuam a ocorrer, mas agora com apenas três motociclistas, enquanto o quarto integrante se recupera.

O diretor do circo, Robert Ramito, falou sobre o ocorrido em entrevista ao programa Super Tarde 99, da rádio Correio FM, na tarde desta segunda-feira (18). Segundo Ramito, o acidente aconteceu porque as quatro motos estavam na mesma posição dentro do globo, o que fez a estrutura funcionar como um pêndulo. Segundo ele, devido ao peso, força e velocidade, uma das faixas que sustentam o globo acabou estourando. Ainda conforme o diretor, após o acidente, o equipamento foi reforçado com uma segunda faixa para garantir mais segurança nas apresentações.

Com informações do portal Correio de Carajás.