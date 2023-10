Acidente em globo da morte deixa pilotos feridos; vídeo

Três motociclistas ficaram feridos após colidirem dentro do "Globo da Morte" de um circo em Itumbiara, em Goiás, no último sábado (30). O acidente ocorreu durante uma apresentação do trio, responsável pela atração que é bastante comum nos circos do mundo. Vídeo:

No vídeo gravado por um espectador, é possível ver o momento em que uma das motos apresenta um defeito e acaba ocasionando a batida entre os veículos.

De acordo com o circo, dois dos pilotos foram encaminhados a um hospital. Um deles teve que levar quatro pontos no cotovelo e os outros dois sofreram apenas escoriações. Apesar do acidente, a companhia informou que os ferimentos não foram graves e que os pilotos passam bem. Além disso, o circo informou que, apesar do ocorrido, a programação dos espetáculos continua normalmente. As informações são do portal Metrópoles.

(*Gabriel Bentes, estagiário de jornalismo, sob supervisão do editor de OLiberal.com, Felipe Saraiva)