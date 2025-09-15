Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Variedades chevron right

Criadora de conteúdo adulto morre durante as férias e deixa mensagem enigmática

A causa da morte de Natalie Rae ainda não foi divulgada pela família

Victoria Rodrigues
fonte

Os fãs de Natalie escreveram algumas homenagens à atriz pornô na plataforma X. (Foto: Reprodução)

Conhecida por fazer sucesso no mundo do OnlyFans, a criadora de conteúdo adulto Natalie Rae surpreendeu os seus seguidores após morrer de forma inesperada enquanto aproveitava as férias na Costa Rica. A confirmação da morte da influenciadora foi anunciada pela irmã da atriz pornô em seu perfil da plataforma X.

"Olá a todos, aqui é a irmã da Natalia, e eu odeio ter que fazer isso. Enquanto estava de férias, vivendo a melhor vida possível, como sempre, minha irmã, a luz da minha vida, faleceu. Sei que ela era uma luz na vida de vocês tanto quanto na minha, e a maneira como ela falou de vocês me disse o quanto ela significava para vocês", revelou a irmã de Natalie Rae nas mídias sociais.

Nos comentários da publicação, muitos fãs da criadora de conteúdo adulto lamentaram a morte de Natalie e prestaram algumas homenagens especiais à influenciadora digital. "Nat era uma pessoa tão linda e gentil por dentro e por fora, sua luz tocou tantas pessoas", escreveu uma pessoa. “"Ela era realmente um tesouro e fará muita falta", desabafou outro seguidor.

Após a morte da jovem, a família organizou uma campanha de arrecadação para trazer o corpo da atriz pornô de volta para os Estados Unidos. "Não é barato levá-la para casa, para a família que a acolhe, e tivemos que criar uma campanha do GoFundMe para ajudar a trazê-la de volta! Qualquer contribuição que você puder fazer ajudará muito a dar a ela o serviço que ela merece", escreveu a irmã.

VEJA MAIS

image Criadora de conteúdo adulto morre durante as férias e deixa mensagem enigmática
A causa da morte de Natalie Rae ainda não foi divulgada pela família

image Musa de conteúdos adulto no Brasil vence 'Super Miss Bumbum'; veja imagens!
O concurso exige desfiles, entrevistas e avaliação estética.

image Treta superada: Andressa Urach e Luiza Ambiel aparecem juntas em conteúdo adulto com ex de Urach
Após troca de farpas nas redes sociais, ex-Miss Bumbum e musa da Banheira do Gugu selam a paz em vídeo sensual com Cassiano Kylian, ex de Urach

Mensagem de Despedida

Antes de realizar a viagem de férias para Costa Rica, a atriz pornô Natalie Rae aproveitou para divulgar os seus conteúdos +18 aos seus seguidores. "A Costa Rica está logo ali! Quer ser o primeiro a receber o conteúdo que eu produzo lá?", disse a influenciadora alguns dias antes de embarcar no avião para outro país.

Ao chegar em seu destino, ela publicou algumas mensagens animadas para os seus fãs, mas com um teor diferente de despedida. "Cheguei na Costaaaaa!!! Vou sentir saudades de vocês!! <3. Luhhhhsyouguys, tanta saudade!!! Vou sentir saudades de vocês esta semana!", revelou a influenciadora Natalie Rae.

(Victoria Rodrigues, estagiária de Jornalismo, sob supervisão de Enderson Oliveira, editor web em Oliberal.com)

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

criadora de conteúdo adulto

+18

atriz pornô

Natalie Rae

morte

Variedades
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda