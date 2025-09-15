Criadora de conteúdo adulto morre durante as férias e deixa mensagem enigmática

Conhecida por fazer sucesso no mundo do OnlyFans, a criadora de conteúdo adulto Natalie Rae surpreendeu os seus seguidores após morrer de forma inesperada enquanto aproveitava as férias na Costa Rica. A confirmação da morte da influenciadora foi anunciada pela irmã da atriz pornô em seu perfil da plataforma X.

"Olá a todos, aqui é a irmã da Natalia, e eu odeio ter que fazer isso. Enquanto estava de férias, vivendo a melhor vida possível, como sempre, minha irmã, a luz da minha vida, faleceu. Sei que ela era uma luz na vida de vocês tanto quanto na minha, e a maneira como ela falou de vocês me disse o quanto ela significava para vocês", revelou a irmã de Natalie Rae nas mídias sociais.

Nos comentários da publicação, muitos fãs da criadora de conteúdo adulto lamentaram a morte de Natalie e prestaram algumas homenagens especiais à influenciadora digital. "Nat era uma pessoa tão linda e gentil por dentro e por fora, sua luz tocou tantas pessoas", escreveu uma pessoa. “"Ela era realmente um tesouro e fará muita falta", desabafou outro seguidor.

Após a morte da jovem, a família organizou uma campanha de arrecadação para trazer o corpo da atriz pornô de volta para os Estados Unidos. "Não é barato levá-la para casa, para a família que a acolhe, e tivemos que criar uma campanha do GoFundMe para ajudar a trazê-la de volta! Qualquer contribuição que você puder fazer ajudará muito a dar a ela o serviço que ela merece", escreveu a irmã.

Mensagem de Despedida

Antes de realizar a viagem de férias para Costa Rica, a atriz pornô Natalie Rae aproveitou para divulgar os seus conteúdos +18 aos seus seguidores. "A Costa Rica está logo ali! Quer ser o primeiro a receber o conteúdo que eu produzo lá?", disse a influenciadora alguns dias antes de embarcar no avião para outro país.

Ao chegar em seu destino, ela publicou algumas mensagens animadas para os seus fãs, mas com um teor diferente de despedida. "Cheguei na Costaaaaa!!! Vou sentir saudades de vocês!! <3. Luhhhhsyouguys, tanta saudade!!! Vou sentir saudades de vocês esta semana!", revelou a influenciadora Natalie Rae.

(Victoria Rodrigues, estagiária de Jornalismo, sob supervisão de Enderson Oliveira, editor web em Oliberal.com)