Treta superada: Andressa Urach e Luiza Ambiel aparecem juntas em conteúdo adulto com ex de Urach

Andressa Urach surpreende novamente e mostra que, quando se trata de trabalho, é preciso deixar as diferenças de lado. Para agradar ainda mais seus fãs, ela reuniu em um mesmo vídeo a ex-participante da Banheira do Gugu, Luiza Ambiel, com quem teve uma desavença no passado, e seu ex-namorado, Cassiano Kylian, pivô da briga entre as duas, ambas musas do conteúdo adulto.

Após chamar Luiza Ambiel de “velha da banheira”, Andressa Urach deu início a uma rivalidade entre as duas nas redes sociais. Ambiel, por sua vez, não deixou barato e respondeu à ex-Miss Bumbum à altura.

Com as mágoas deixadas para trás após um pedido de perdão de Andressa Urach, as duas decidiram selar a paz em grande estilo. Elas gravaram um vídeo ao lado de Cassiano Kylian, criador de conteúdo adulto e ex-namorado de Urach, além de ser o principal motivo da antiga desavença, tornando a reconciliação ainda mais apimentada.

O vídeo do reencontro explosivo já está no ar na plataforma de conteúdo adulto das musas. “Por essa a internet não esperava: Luiza Ambiel e Andressa Urach lado a lado. E, para deixar tudo ainda mais surpreendente, acompanhadas de Cassiano Kylian”, anunciou a produção, atiçando a curiosidade dos fãs.

(Riulen Ropan, estagiário de Jornalismo, sob supervisão de Enderson Oliveira, editor web de oliberal.com)