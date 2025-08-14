Capa Jornal Amazônia
O Liberal chevron right Cultura chevron right Celebridades chevron right

Bruno Diferente grava vídeo de sexo com Andressa Urach: 'foi uma doçura'; assista!

O paraense foi direto ao afirmar que "antes via pela TV, agora botei ela pra gemer"

Rafael Lédo
fonte

Andressa Urach grava com influenciador paraense, Bruno Diferente (Reprodução / Instagram @brunodiferente)

A criadora de conteúdo adulto Andressa Urach fez uma parceria, no mínimo, "diferente". A sua mais nova produção conta com a colaboração do também influenciador paraense Bruno Diferente, que é conhecido nas redes sociais por causa da criatividade, humor e amor ao Clube do Remo.

A ideia surgiu para romper algumas barreiras, já que Urach afirmou que sempre recebe convites pelas redes sociais de homens que fazem questão de destacar o porte físico, numa tentativa de seduzi-la. Acontece que os alto, malhado e "hétero top" não enche os olhos da criadora de conteúdo. Por conta disso, resolveu gravar com Diferente, que tem a síndrome de Christ-Siemens-Touraine.

Bruno tem 42 anos e é referência na internet quando o assunto é humor, carisma e resiliência. "Tem pessoas que nos odeiam e tem pessoas nos amam. Dê atenção para as pessoas que te amam, que te querem bem. Não gaste energia e não perca tempo com  quem não somo, com quem não agrega, que não te ajuda. Dê valor a quem te dá valor", refletiu o influenciador paraense.

image Natural de Curucá, município do nordeste do Pará, Bruno Diferente exibe seu amor ao Remo (Reprodução / Instagram @brunodiferente)

Enquanto estava ao lado de Bruno, Urach afirmou que não existe um padrão físico ideal para participar das gravações: "O que importa é se ele vai te fazer feliz, se vai te respeitar e somar na sua vida". Assista:

Ensinamentos de Urach

A criadora de conteúdo tinha o filho como cinegrafista das gravações, já gravou com o pai e até com a ex-sogra. Se envolveu com Cristiano Ronaldo, Leo Santana, Gustavo Lima e Cauã Reymond. Nessa onda de romper paradigmas, ela aproveitou a oportunidade para mandar uma mensagem para a seguidoras, que devem priorizar caráter e autenticidade. "A gente vive em uma era em que todo mundo busca perfeição, mas a beleza de verdade está no caráter, na alegria e na coragem de ser quem você é".

Vale lembrar que há outro requisito indispensável para Urach. No caso, o marido precisa gostar de ser corno.

image Andressa Urach se considera uma das criadoras de conteúdo mais inovadoras do Brasil (Reprodução / Instagram @brunodiferente)

Como uma profissional dedicada, ela busca colaboração com pessoas de diversas vertentes e não se restringe ao padrão. "Eu me considero a única criadora no Brasil que grava com os mais diferentes estilos de pessoas. Já estive com gente de todos os tipos físicos, idades e histórias. Para mim, conteúdo é sobre conexão e diversidade, não sobre aparência", finalizou.

(Escrito por Rafael Lédo, estagiário de Jornalismo, sob supervisão de Enderson Oliveira, editor web de Oliberal.com)

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

.
