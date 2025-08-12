Capa Jornal Amazônia
Andressa Urach faz ranking de 'desempenho sexual' de famosos; jogador e ator estão no topo

Durante uma entrevista recente em um programa de televisão, Andressa Urach não hesitou em listar alguns nomes de famosos que, segundo ela, se destacaram entre as "quatro paredes"

A ex-participante de “A Fazenda” já passou por uma grande transformação pessoal, tendo se convertido à religião, se afastado da mídia e depois retornado com produção de filmes e conteúdos adultos. (Foto: Reprodução/ Internet)

Andressa Urach, conhecida por sua personalidade polêmica e sinceridade sem filtros, mais uma vez deu o que falar na internet após revelar um ranking de sexo dos famosos com quem ela já teria se relacionado ao longo de sua vida. A ex-Miss Bumbum, que sempre é destaque na mídia por sua trajetória intensa envolvendo fama, espiritualidade e polêmicas, decidiu abrir o jogo e compartilhar, no programa de TV 'No Alvo', do SBT, detalhes íntimos de suas experiências com celebridades brasileiras.

Ranking de sexo dos famosos: os nomes citados

Durante uma entrevista recente, Andressa Urach não hesitou em listar alguns nomes de famosos que, segundo ela, se destacaram entre as "quatro paredes". Nomes como Neymar, Cauã Reymond, Lucas Lucco, Cristiano Ronaldo foram citados quando Andressa foi pedida para fazer um ranking de "desempenho sexual". 

Entre os destaques positivos, Urach elogiou o desempenho de alguns artistas do mundo da atuação e do futebol: "O Cristiano Ronaldo em primeiro, sem dúvidas", ressaltou Andressa. "O Cauã Reymond em segundo", prosseguiu.

Quanto aos outros nomes mencionados, a personalidade soltou: "depois dá para colocar os outros para baixo, mas esse é o topo"

A ex-participante de “A Fazenda” já passou por uma grande transformação pessoal, tendo se convertido à religião, se afastado da mídia e depois retornado com produção de filmes e conteúdos adultos. Seu retorno à exposição pública veio acompanhado de novas polêmicas, como o envolvimento da família na atuação de filmes para maiores de idade, dentre outras.

(*Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Felipe Saraiva, editora web de OLiberal.com.)

