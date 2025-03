Namoro fake? Andressa Urach revela se relacionamento com mulher era mentira

Em vídeo publicado no perfil oficial de Andressa Urach no Instagram, a influenciadora e criadora de conteúdo adulto revelou que o relacionamento amoroso dela com Mari Ávila, também criadora de conteúdo adulto, não passava de uma estratégia de marketing.

Além disso, a influenciadora também aproveitou a oportunidade para expressar a admiração dela por Mari Ávila.

“Para finalizar, quero deixar claro aqui: o meu namoro com a Mari Ávila, que eu amo, admiro e acho linda, era marketing. Mamãe vendeu isso. A gente nunca namorou, a gente nunca ficou, a gente só gravou. Mamãe não gosta de perequit*”, disse Andressa Urach, em vídeo no Instagram.

As duas influenciadoras haviam assumido o suposto relacionamento amoroso em novembro de 2024, época em que gravaram juntas conteúdo para a internet.

(Júlia Marques, estagiária de Jornalismo, sob supervisão de Mirelly Pires, editora web de OLiberal.com)