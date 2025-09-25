Capa Jornal Amazônia
Homem é morto a tiros após discussão em bar de Curionópolis

No momento da confusão, teria ocorrido uma troca de ameaças entre a vítima e o assassino

O Liberal
fonte

Homem é morto a tiros após discussão em bar de Curionópolis. (Foto: Redes Sociais)

Um homem identificado como Bernardo Campos de Sousa Júnior, mais conhecido como Júnior Potaça, de 42 anos, foi morto a tiros após uma discussão em um bar na cidade de Curionópolis, no sudeste do Pará. O crime aconteceu na madrugada desta quinta-feira (25), em um local conhecido como "30", na saída do município. O suspeito de fazer os disparos não foi preso.

Seguindo as informações iniciais, a vítima e o suspeito estavam em um estabelecimento e iniciaram uma discussão. Não há mais informação sobre o que teria motivado o desentendimento. No momento da confusão, teria ocorrido uma troca de ameaças entre os dois homens. Bernardo teria saído do local e ido em direção ao seu veículo. Neste momento, o suspeito sacou a arma de fogo e disparou. A vítima foi alvejada na região do tórax. Bernardo ainda tentou correr, mas caiu no chão e foi socorrido por pessoas que estavam no local.

A vítima foi encaminhada ao Hospital Municipal de Curionópolis. No entanto, não resistiu aos ferimentos e morreu após dar entrada na unidade. Por volta de 1h, a Polícia Civil esteve no local, recolheu informações e abriu investigação sobre o caso. Até o momento, não há registro da prisão do suspeito. Ainda segundo as informações de testemunhas, Bernardo era morador do bairro Santa Inês, em Imperatriz, no Maranhão.

Em nota, a Polícia Civil informou que Bernardo chegou a ser levado para o Hospital Municipal de Curionópolis, mas não resistiu aos ferimentos. "O caso é investigado pela Delegacia de Curionópolis. Buscas são feitas e testemunhas ouvidas para ajudar na apuração do caso e localização do suspeito", comunicou.

Denuncie

Quaisquer informações que possam ajudar na solução do caso podem ser encaminhadas ao Disque Denúncia (181). A ligação é gratuita e pode ser feita de qualquer telefone. Também é possível mandar fotos, vídeos, áudios e localização para a atendente virtual Iara, pelo WhatsApp (91) 98115-9181. Em ambos os casos, não é necessário se identificar.

