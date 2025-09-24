Ex-policial é morto a tiros na feira da Cremação, em Belém

Um ex-policial identificado como Sebastião Cardoso da Costa, conhecido como ‘Sabazinho’, foi morto a tiros na tarde desta quarta-feira (24), na feira da Cremação, em Belém. Segundo as informações da Polícia Militar, a vítima teria sido surpreendida quando estava próxima a um trailer de venda de refeições na passagem São Silvestre. Os atiradores fugiram.

Ainda não há mais detalhes sobre as circunstâncias do homicídio. Os relatos repassados por testemunhas à Polícia Militar são de que suspeitos não identificados alvejaram várias vezes a vítima, que morreu ainda no local. Feirantes acionaram a PM, que fez o isolamento da área.

De acordo com os agentes, ainda segundo os relatos de moradores, ‘Sabazinho’ já teria sofrido uma tentativa de homicídio meses antes, no mesmo box de refeições em que era proprietário junto com a esposa. Não há informações sobre qual seria a motivação para o crime.

A Polícia Civil informou que uma equipe da Divisão de Homicídios esteve no local para as diligências iniciais.

