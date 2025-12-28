Homem é morto a tiros em casa de festas no Parque Guajará

Um homicídio foi registrado na tarde deste domingo (28) em um espaço de eventos na Alameda Gouveia, no bairro Parque Guajará, em Belém. A vítima, identificada como Edinaldo Silva e Silva, de 32 anos, não resistiu aos ferimentos após ser atingida por disparos de arma de fogo.

A vítima teria entrado no local no momento em que começaram os tiros.

Relatos preliminares indicam que o ataque começou no interior do estabelecimento e continuou na rua adjacente. Dois suspeitos foram detidos e encaminhados à Seccional Urbana de Icoaraci para prestar depoimento, entre eles, um policial militar. As autoridades investigam agora a motivação do crime e o grau de participação de cada envolvido.

Em nota, a Polícia Civil informa que um inquérito por portaria foi aberto para apurar as circunstâncias do caso na Divisão de Crimes Funcionais (DCRIF). Perícias foram solicitadas e testemunhas são ouvidas para apurar as circunstâncias do ocorrido.