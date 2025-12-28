Suspeito de feminicídio em Buriti do Tocantins é preso após fugir para o Pará

Um crime de feminicídio foi registrado no município de Buriti do Tocantins (TO), na madrugada deste sábado (27). A vítima, identificada como Nedina Oliveira Araújo, foi assassinada com golpes de arma branca por volta das 6h, em uma residência na Rua Minas Gerais, nº 224, no centro da cidade.

O principal suspeito é Pedro Vieira da Silva, ex-companheiro contra quem a vítima já havia solicitado uma medida protetiva.

De acordo com a Polícia Civil, a equipe de plantão em São Domingos do Araguaia (PA) foi notificada após a Polícia Militar do Tocantins informar que o suspeito havia cometido o crime com uma faca e fugido em uma van com destino ao município paraense.

Agentes de segurança iniciaram as buscas e localizaram o suspeito nas proximidades de um bar muito conhecido, na entrada da cidade. Durante a abordagem, Pedro Vieira da Silva foi detido e conduzido à delegacia. Por volta das 11h, o acusado foi entregue à delegacia pela guarnição da PM local.

Segundo a polícia, o acusado confessou a autoria do crime e alegou que a motivação seria uma suposta infidelidade por parte da vítima.