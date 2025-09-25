Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
logo jornal amazonia
O Liberal chevron right Polícia chevron right

Polícia

Homem é morto com mais de dez tiros em via pública de Paragominas

Após a chegada da PM ao local, foram encontrados cerca de 14 projéteis próximos ao corpo da vítima

O Liberal
fonte

Homem é morto com mais de dez tiros em via pública de Paragominas. (Foto: Redes Sociais)

Um homem identificado como Bruno Henrique de Aviz Pereira foi assassinado com mais de dez tiros em via pública na cidade de Paragominas, no sudeste do Pará. O crime aconteceu no final da manhã desta quinta-feira (25), na rua Reginaldo Melo, bairro do Jaderlândia. Conforme as informações iniciais, os executores estavam em um carro. Em nota, a Polícia Civil informou que caso está sendo investigado pela Delegacia de Homicídios de Paragominas.

"Já solicitou diligências e ouve testemunhas para esclarecer o crime e identificar os suspeitos", comunicou.

O homicídio foi registrado por volta de 11h, quando a vítima caminhava pela rua. Vizinhos da área relataram para a Polícia Militar que foram surpreendidos pelo barulho dos vários disparos de arma de fogo. Logo depois, teriam escutado o barulho de um carro saindo do local. Ao irem até a via para verificar do que se tratava, encontraram Bruno caído no chão, já sem vida.

Após a chegada da PM ao local, foram encontrados cerca de 14 projéteis próximos ao corpo da vítima. Ainda segundo os militares, foi verificado que as balas eram de ao menos duas armas diferentes. Além disso, as características do crime apontam para uma execução. As testemunhas relataram que a rua costuma ser tranquila e pouco movimentada naquele horário, por isso ninguém conseguiu ver como era o carro onde os suspeitos estavam. Os vizinhos também disseram que a vítima não seria moradora da área.

VEJA MAIS

image Ex-policial é morto a tiros na feira da Cremação, em Belém
O crime ocorreu na tarde desta quarta-feira (24)

image ‘Galego’ é morto a tiros ao ter a casa invadida por dupla em Bragança
O crime ocorreu na madrugada desta terça-feira (23), no bairro da Aldeia

image Homem morre após ser baleado em São Caetano de Odivelas
Até o momento, não há informações sobre a possível motivação do assassinato

Investigação

Familiares de Bruno estiveram no local para falar com a Polícia Civil, que realizou os procedimentos investigativos e coletou informações sobre a identidade do homem morto. Não há mais informações sobre qual poderia ser a motivação para o assassinato. No entanto, a PM informou que Bruno já teria passagem pela polícia por envolvimento com o tráfico de drogas. No entanto, todos os relatos serão apurados para que sejam esclarecidos os fatos envolvendo o crime. O corpo foi periciado e removido para passar por outras análises no Instituto Médico Legal.

Denuncie

Quaisquer informações que possam ajudar na solução do caso podem ser encaminhadas ao Disque Denúncia (181). A ligação é gratuita e pode ser feita de qualquer telefone. Também é possível mandar fotos, vídeos, áudios e localização para a atendente virtual Iara, pelo WhatsApp (91) 98115-9181. Em ambos os casos, não é necessário se identificar.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

homicídio em Paragominas

homem morto a tiros
Polícia
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

RELACIONADAS EM POLÍCIA

DENUNCIE!

Golpe do falso advogado já soma mais de 220 denúncias no Pará; veja como se proteger

A OAB-PA orienta a população para que não caia na fraude

25.09.25 18h31

HOMICÍDIO

Homem é morto a tiros após discussão em bar de Curionópolis

No momento da confusão, teria ocorrido uma troca de ameaças entre a vítima e o assassino

25.09.25 15h58

HOMICÍDIO

Homem é morto com mais de dez tiros em via pública de Paragominas

Após a chegada da PM ao local, foram encontrados cerca de 14 projéteis próximos ao corpo da vítima

25.09.25 15h20

FURTO

Carreta se envolve em acidente e parte de carga é furtada em Irituia; quatro pessoas foram detidas

O acidente foi registrado na BR-010, na altura do KM 6. Parte da carga ficou espalhada na pista

25.09.25 14h54

MAIS LIDAS EM POLÍCIA

HOMICÍDIO

Ex-policial é morto a tiros na feira da Cremação, em Belém

O crime ocorreu na tarde desta quarta-feira (24)

24.09.25 12h47

CRIME ORGANIZADO

Megaoperação contra facção criminosa é realizada no Pará e em outros nove Estados

Mais de 400 agentes de segurança cumpriram 64 mandados de busca e apreensão e 55 de prisão

25.09.25 9h13

POLÍCIA

Homem que furtava cabos na rua da Ladeira é preso em Belém

Câmeras de monitoramento flagraram momento em que homem tentava retirar os cabos de um poste

25.09.25 12h39

POLÍCIA

Grupo é preso em Barcarena por tráfico, comércio ilegal de armas e organização criminosa

Seis suspeitos foram presos na "Operação Retomada" deflagrada nesta manhã de quinta-feira (25)

25.09.25 12h19

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda