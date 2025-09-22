Capa Jornal Amazônia
Polícia

Polícia

Homem morre após ser baleado em São Caetano de Odivelas

Até o momento, não há informações sobre a possível motivação do assassinato

O Liberal
fonte

Homem morre após ser baleado em São Caetano de Odivelas. (Reprodução)

Um homem identificado como Levi Ferreira Miranda morreu na noite de domingo (21) após ser vítima de disparo de arma de fogo em São Caetano de Odivelas, no nordeste do Pará.

De acordo com informações da Polícia Militar, a ocorrência foi registrada por volta das 17h, na rua Nova, no bairro Marabazinho. Quando chegaram ao local, os policiais encontraram Levi caído ao chão, ferido por disparos de arma de fogo.

A vítima, segundo a polícia, chegou a ser socorrida e levada ao Hospital Municipal de São Caetano de Odivelas, mas, devido à gravidade dos ferimentos, precisou ser transferida para o Hospital Metropolitano de Urgência e Emergência, em Ananindeua, onde não resistiu e morreu.

A Polícia Civil informou que equipes da Polícia Científica foram acionadas e que as investigações estão em andamento para identificar e localizar os envolvidos no crime. Até o momento, não há informações sobre a possível motivação do assassinato. Também não foram fornecidos detalhes como se a vítima vinha sofrendo ameaças ou se possuía antecedentes criminais.

polícia

homem morto a tiros

são caetano de odivelas
