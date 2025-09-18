'Ponto Crítico': PC prende mais de 70 pessoas durante operação no Pará

A Polícia Civil do Pará prendeu 75 pessoas na manhã desta quinta-feira (18/9) durante a segunda fase da operação “Ponto Crítico”. Entre os presos, estão investigados por tráfico de drogas, posse ilegal de arma de fogo, posse ilegal de munições e associação criminosa. Também foram apreendidas várias armas, drogas, celulares, munições, carregadores de armas, dinheiro em espécie e balanças de precisão. O trabalho ocorreu em mais de 40 municípios do estado.

“Nós cumprimos 90 mandados de busca e apreensão, realizamos 59 prisões em cumprimento a mandados expedidos pela Justiça e 16 prisões em flagrante. A segunda fase da operação ‘Ponto Crítico’ demonstra o empenho e compromisso da Polícia Civil em reforçar a segurança pública nas cidades e distritos do interior do Estado”, pontuou o delegado Hennison Jacob, titular da Diretoria de Polícia do Interior (DPI).

A ação policial aconteceu de forma simultânea em Acará, Afuá, Alenquer, Altamira, Aurora do Pará, Bagre, Bom Jesus do Tocantins, Breu Branco, Breves, Capanema, Canaã dos Carajás, Conceição do Araguaia, Concórdia do Pará, Curionópolis, Dom Eliseu, Eldorado, Gurupá, Itaituba, Marabá, Moraes de Almeida, Novo Progresso, Ourém, Parauapebas, Portel, Porto de Moz, Quatro-Bocas, Redenção, Rio Maria, Rondon do Pará, Salinópolis, Santa Cruz do Arari, Santana do Araguaia, Santarém, São Sebastião, São Félix do Xingu, Soure, Tomé-Açu, Tracuateua, Tucuruí, Ulianópolis e Xinguara.

A ação foi coordenada pela DPI, com o apoio do Núcleo de Inteligência Policial (NIP) e da Coordenadoria de Operações e Recursos Especiais (CORE), e aconteceu em todas as Regiões Integradas de Segurança Pública do interior do Pará.

Policiais civis que compõem todas as Superintendências, Delegacias e Seccionais da DPI foram destacados para reforçar o policiamento e combater crimes como roubo, furto, homicídio, extorsão, estupro de vulnerável, tráfico de drogas, descumprimento de medidas protetivas, tentativa de homicídio, lesão corporal, entre outros.

“Na Superintendência Regional do Baixo Tocantins, as diligências aconteceram tanto na zona urbana quanto na zona rural do município de Acará. Uma mulher foi presa em flagrante por posse ilegal de arma de fogo, associação criminosa e comércio ilegal de arma de fogo. Um homem também recebeu voz de prisão em flagrante por tráfico de drogas. Aqui foram apreendidos um total de cinco celulares, uma espingarda artesanal, algumas espoletas, bem como 35 trouxinhas de maconha e 64 de crack”, explicou o delegado Mhoab Khayan, superintendente da região.

Delegacias Especializadas no Atendimento à Mulher (DEAM), à Criança e ao Adolescente (DEACA), Delegacias de Homicídios (DH) e os Núcleos de Apoio à Investigação (NAI) do interior também compuseram a operação policial.