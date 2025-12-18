Polícia Civil cumpre mandado contra jovem investigado por crimes no Discord em Ananindeua

A Polícia Civil do Pará deflagrou, na última quarta-feira (17/12), a Operação Luckwzy, com o cumprimento de mandado judicial de busca e apreensão e de internação provisória contra um jovem investigado por crimes praticados por meio da internet, no município de Ananindeua, na Região Metropolitana de Belém.

A ação contou com o apoio do Ministério Público do Estado do Pará (MPPA), por meio do Grupo de Atuação Especial de Inteligência e Segurança Institucional (GSI) e do Grupo de Atuação Especial no Combate ao Crime Organizado (Gaeco), além do Ministério Público do Rio Grande do Sul.

VEJA MAIS

O mandado foi expedido pelo Juízo da Vara da Infância e Juventude da Comarca de Ananindeua e teve como alvo um adolescente investigado pela prática de atos infracionais análogos aos crimes de constrangimento ilegal, perseguição, corrupção de menores, divulgação de cenas de estupro ou de nudez e falsidade ideológica, além de produção, divulgação e armazenamento de pornografia infantil, conforme o Código Penal e o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA).

De acordo com o Ministério Público, o procedimento investigatório apura ilícitos cometidos em rede de computadores por usuários de um grupo denominado “Luck’s Hell”, hospedado na plataforma Discord. O grupo seria voltado à produção, compartilhamento e armazenamento de conteúdo de abuso sexual infantil.

As investigações também identificaram a prática de sextorsão, modalidade de extorsão sexual em que vítimas são ameaçadas com a divulgação de imagens ou mensagens íntimas. O grupo também apresentava incentivo a condutas extremistas, apologia ao nazismo e maus-tratos a animais.

Durante o cumprimento do mandado judicial, foram apreendidos um computador e um aparelho celular pertencentes ao adolescente. Os equipamentos serão submetidos à perícia técnica e devem auxiliar no aprofundamento das investigações.

O caso segue sob segredo de justiça, em razão do envolvimento de menor de idade e da natureza dos crimes investigados.