Menor é apreendido por transmitir tortura de gatos ao vivo em rede social

Um adolescente de 15 anos foi apreendido na manhã desta terça-feira (15), em Guaianases, na zona leste de São Paulo, por transmitir ao vivo atos de tortura e morte de gatos pela plataforma online Discord. Segundo a Polícia Civil, o jovem promovia as sessões de crueldade com o objetivo de entreter espectadores, que também incentivavam e sugeriam novas formas de agressão aos animais.

A ação faz parte da Operação Discord, deflagrada pela Delegacia de Investigações Gerais (DIG) de Limeira, no interior paulista. A operação cumpriu um mandado de internação provisória, um mandado de prisão e dois de busca e apreensão. Durante a abordagem, foram apreendidos dois celulares com o menor e sua mãe, também detida por crimes de furto e tráfico de drogas. Ambos residiam em Limeira, mas foram localizados no bairro de Guaianases.

Segundo a Secretaria da Segurança Pública (SSP), as investigações tiveram início após o Laboratório de Operações Cibernéticas identificar uma comunidade virtual dedicada a maus-tratos contra animais. Além das agressões, o grupo discutia e planejava possíveis ataques a escolas, conforme apontam conversas obtidas pelos investigadores.

Plataforma sob investigação

O caso intensifica o debate sobre a responsabilidade de plataformas digitais no controle de conteúdos violentos. O Discord, utilizado pelo adolescente para realizar as transmissões, agora é alvo de um inquérito instaurado pela Polícia Civil de São Paulo por possível apologia à violência digital.

A investigação teve início após um episódio registrado em janeiro, quando a plataforma teria se recusado a retirar do ar uma live de automutilação transmitida por outro adolescente. A transmissão foi flagrada pelo Núcleo de Observação e Análise Digital (Noad), órgão especializado em crimes digitais contra crianças e adolescentes. Cerca de 50 jovens teriam assistido ao episódio.

Mesmo alertada, a empresa afirmou, segundo os investigadores, que o caso “não configurava situação emergencial”, o que levou o Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) a abrir um inquérito formal no fim de março.

O que é o Discord?

Criado em 2015 por Jason Citron e Stanislav Vishnevskiy, o Discord é um aplicativo gratuito de comunicação por voz, vídeo e texto, popular entre jogadores e comunidades online. A empresa se apresenta como “a melhor e mais confiável plataforma para conversar e jogar”, sendo utilizada por cerca de 200 milhões de pessoas ao mês, segundo dados oficiais.

Além de permitir bate-papos em tempo real, o Discord oferece ferramentas para transmissões ao vivo, fóruns e interações em grupo. Aproximadamente 93% dos usuários ativos jogam enquanto usam a plataforma, que soma mais de 1,5 bilhão de horas jogadas mensalmente.