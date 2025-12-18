Ciclista morre após ser atingido por moto que fazia racha na Terra Firme, em Belém
Racha entre duas motocicletas na contramão terminou em tragédia com ciclista que era deficiente auditivo morto
Um ciclista morreu após ser atingido violentamente por uma motocicleta na noite da última quarta-feira (17), na avenida Celso Malcher, no bairro da Terra Firme, em Belém. A vítima identificada como Marcelo da Silva Pinheiro, era deficiente auditivo e morador do bairro. Imagens de câmeras de segurança registraram duas motos em alta velocidade na contramão, poucos instantes depois uma das motos atingem o ciclista que atravessava a rua.
O impacto é violento jogando ciclista e o condutor da moto com força no chão. O vídeo mostra Marcelo Pinheiro batendo com a cabeça no chão. A vítima não resistiu aos ferimentos e morreu no local.
De acordo com informações de testemunhas, o motociclista teve ferimentos leves, foi atendido por agentes de segurança e foi encaminhado ao Hospital Metropolitano. Não há informações oficiais sobre o estado de saúde dele. O outro condutor fugiu sem prestar socorro.
Crianças brincavam na rua antes do acidente, uma delas quase foi atingida. A Polícia Militar isolou a área até a chegada da Polícia Científica do Pará para perícia e remoção do corpo.
A Polícia Civil informou que o caso é investigado pela Delegacia da Terra Firme, que solicitou perícias e ouve testemunhas para auxiliar nas investigações e localizar o condutor da motocicleta.
Quaisquer informações que possam ajudar na solução do caso podem ser encaminhadas ao Disque-Denúncia (181). A ligação é gratuita e pode ser feita de qualquer telefone. Também é possível mandar fotos, vídeos, áudios e localização para a atendente virtual Iara, pelo WhatsApp (91) 98115-9181. Em ambos os casos, não é necessário se identificar.
