‘Galego’ é morto a tiros ao ter a casa invadida por dupla em Bragança

Um homem identificado como Marley Souza, mais conhecido como “Galego”, foi morto a tiros na madrugada desta terça-feira (23) em Bragança, nordeste do Pará. Segundo as informações iniciais, o crime ocorreu no bairro da Aldeia, quando a vítima teve a casa invadida por dois homens portando armas de fogo.

De acordo com os relatos preliminares, o crime ocorreu por volta de 3h. Vizinhos acionaram a Polícia Militar para relatar que um homem havia sido baleado dentro da casa onde morava com a família. A Polícia Militar também esteve na cena do crime e verificou que se tratava de Marley Souza. Ainda conforme os relatos no local, os suspeitos chegaram em uma motocicleta, arrombaram o local e atiraram várias vezes contra ‘Galego’. A vítima morreu no local. Após o crime, os suspeitos fugiram.

As informações dos agentes ainda apontam que nenhum objeto foi levado da casa da vítima. Os militares informaram que Marley Souza era ex-presidiário e tinha passagens pela polícia por crimes cometidos na região. Uma das hipóteses levantadas ainda no local é que o homicídio pode ter sido motivado por um possível acerto de contas. No entanto, somente as investigações policiais poderão esclarecer a motivação e a autoria do assassinato.

A Redação Integrada de O Liberal solicitou mais informações sobre o caso para a Polícia Civil e aguarda o retorno.