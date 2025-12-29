Capa Jornal Amazônia
O Liberal chevron right Polícia chevron right

Polícia

Plantio de maconha é localizado e destruído em área rural de Terra Alta, no Pará

Os militares fizeram buscas na região, mas ninguém foi preso

O Liberal
fonte

Um plantio de maconha foi localizado e destruído durante uma ação policial realizada na Comunidade de Umarizal, na área rural do município de Terra Alta, no nordeste paraense (Foto: Divulgação | Castanhal On Line)

Um plantio de maconha foi localizado e destruído durante uma ação policial realizada na Comunidade de Umarizal, na área rural do município de Terra Alta, no nordeste paraense. A operação foi conduzida pelos agentes da Companhia de Policiamento Especializado (CPE), ligada ao 2º Batalhão de Polícia Rural (2º BPR) e ocorreu após o monitoramento de áreas suspeitas por meio de imagens de satélite e patrulhamento rural georreferenciado.

A operação foi realizada no domingo (28). Para confirmar a denúncia, os policiais utilizaram um drone, que localizou uma clareira em meio à mata fechada, de difícil acesso. As informações foram divulgadas pela publicação Castanhal On Line. Após avançar cerca de um quilômetro a pé pela vegetação densa, a guarnição encontrou um pequeno acampamento e uma plantação de entorpecentes.

No local, eles contabilizaram aproximadamente 400 pés de maconha, além de 250 mudas armazenadas em sacos plásticos e cerca de 350 unidades em processo de secagem, preparadas para comercialização. Também foram apreendidos materiais utilizados na irrigação e manutenção do cultivo. Durante a retirada do material, os policiais perceberam uma movimentação suspeita na área e ouviram disparos de arma de fogo após se identificarem como polícia.

A equipe buscou abrigo e reagiu para garantir a própria segurança. Apesar das buscas realizadas na região, nenhum suspeito foi localizado. Devido às dificuldades de acesso e à impossibilidade de transportar todo o material apreendido, parte da plantação foi destruída e incinerada no local. O restante foi recolhido e encaminhado à Delegacia de Polícia Civil de Terra Alta, onde o caso foi registrado.

Em nota, a Polícia Civil informa que a Delegacia de Terra Alta apura o caso e trabalha para identificar e localizar os proprietários da plantação. A Polícia Militar apresentou parte dos pés de maconha na unidade policial para os procedimentos cabíveis e o restante foi incinerado pela própria PM no local onde foi encontrado.

Palavras-chave

jornal amazônia

plantio de maconha

pará
Polícia
.
