'Casa da maconha': esquema de plantio da droga é desmantelado em Ananindeua

Uma casa em Ananindeua foi alvo de ação policial contra o tráfico de drogas na última quarta-feira, 4. Dentro da residência funcionava uma plantação de maconha bem estruturada, a partir da qual 22 pés da planta foram apreendidos. O dono da residência foi preso em flagrante e vai responder pelo crime de tráfico de drogas.

Conforme as informações policiais, o local foi alvo de uma denúncia anônima. Durante as diligências, a equipe policial atestou o esquema de cultivo da planta tipo Cannabis Sativa-L dentro do imóvel, localizado no bairro do Coqueiro, já no perímetro pertencente ao município de Ananindeua, na Grande Belém.

Em um dos cômodos da residência, foi encontrado todo um aparato de irrigação, climatização e iluminação de uma estufa (conhecida como Grow) de diversos pés da planta, popularmente conhecida como maconha. O delegado titular da Divisão Estadual de Narcóticos (Denarc), Davi Cordeiro, explica como funcionava o esquema de produção da maconha para o tráfico da droga:

"O sistema montado pelo flagranteado era bem arquitetado e eficiente, com iluminação e temperatura adequadas, possuindo todos os cuidados para o plantio no interior da estufa, visando uma melhor qualidade do entorpecente. As plantas seguiam o processo de sementes, germinação e , depois, seguiam para os vasos maiores", explicou o delegado.

Diante dos fatos, foi dada voz de prisão ao proprietário da residência que foi conduzido até a unidade policial. O homem vai responder pelo crime de tráfico de drogas, conforme prevê o Art.33 do Código Penal Brasileiro.