Dois suspeitos são presos e 50 quilos de skunk e oxi são apreendidos em embarcação, em Cotijuba

Dois homens foram presos após 50 quilos de drogas terem sido encontrados em uma embarcação que estava atracada na ilha de Cotijuba, em Belém. A ação ocorreu na quarta-feira (4/09), durante uma operação da Delegacia de Polícia Fluvial, da Polícia Civil. Os suspeitos podem responder pelos crimes de tráfico de drogas e associação ao tráfico. Os outros seis tripulantes que estavam no barco foram apenas ouvidos como testemunhas.

Conforme a PC, as drogas são do tipo Skunk, conhecida como super maconha, e pedras de oxi. A embarcação teria saído de Manaus, no Amazonas, e tinha como destino à capital paraense. A ação, que contou com a colaboração de equipes do Grupamento Fluvial (GFLU), levou a equipe a fazer a abordagem a um comboio formado por um empurrador e duas balsas.

“Durante a abordagem, aproximadamente 50 quilos de drogas, incluindo Skank e pedra de oxi, foram encontrados escondidos no porão da embarcação. A substância apreendida será encaminhada para a perícia, onde passará por análise detalhada", explicou Walter Resende, delegado-geral da Polícia Civil do Pará.

Além disso, conforme Luis Carlos Barros, delegado responsável pela operação, “os tripulantes que foram detidos, serão ouvidos e futuramente encaminhados ao sistema prisional”.