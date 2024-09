Colisão que matou motociclista e passageira: motorista de ônibus responderá por homicídio culposo

O motorista do ônibus envolvido em um acidente de trânsito que matou o motociclista Wellinton Lima Costa, de 24 anos, e a passageira dele, Sarah Santiago dos Santos Munhoz, de 41 anos, “foi autuado por homicídio culposo no trânsito e responderá ao processo em liberdade”. A informação foi confirmada pela Polícia Civil na tarde desta quinta-feira (5). Não há confirmação oficial sobre o nome do investigado. O acidente ocorreu na manhã de hoje (5), por volta das 8h, no cruzamento da avenida Mário Covas com a avenida Independência, no bairro do Coqueiro, em Ananindeua, na Grande Belém.

Conforme relatos colhidos por agentes da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros, o motociclista seguia com a passageira pela avenida Independência e, durante uma conversão para entrar na avenida Mário Covas, ocorreu a colisão com o ônibus da linha Jardim Europa - Presidente Vargas. Com o impacto, o vidro frontal e o para-choque do coletivo ficaram danificados. A moto foi parar embaixo do transporte coletivo e os dois morreram no local.

Por volta das 10h, o trânsito ainda estava interditado com os corpos na pista e com as diligências da PM e da Polícia Científica em andamento. Agentes da Secretaria Municipal de Trânsito de Ananindeua (Semutran) orientavam o fluxo diante do engarrafamento.

Em nota, a Prefeitura Municipal de Ananindeua, por meio da Secretaria de Transporte e Trânsito (Semutran), se pronunciou sobre o acidente. “Agentes da Semutran estão no local orientando o trânsito e preservando a área até a chegada do Instituto Médico Legal (IML), que realizará a remoção dos corpos”, detalha a nota.

Familiares de Wellinton, que foram até o local do acidente, ficaram bastante abalados pela perda do motociclista. Ele morava em Icoaraci e era pai de um filho pequeno, segundo os parentes.