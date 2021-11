Militares do 19º BPM prenderam dois homens por cultivar maconha em Ipixuna do Pará

Militares do 19º Batalhão da Polícia Militar prenderam dois homens suspeitos de cultivar um plantio de maconha no município de Ipixuna do Pará, no nordeste do Estado. Na manhã de sexta-feira (26), eles receberam a denúncia sobre a plantação ilegal e foram até o local, na zona rural da cidade, para averiguar a situação.

Os PMs cercaram a área e encontraram um dos suspeitos armado. O outro envolvido também foi detido pelos policiais, que, após diligências, encontraram um plantio com mais de mil pés de maconha, além de armas de fogo munições e materiais. Os suspeitos, parte da droga apreendida, os armamentos e os demais objetos encontrados foram apresentados na Delegacia de Polícia Civil, para a realização das formalidades legais.